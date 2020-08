Pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak...? Dziwne pytanie z "Milionerów"

Pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak...? - tak brzmiało pytanie zadane uczestniczce programu TVN przez Huberta Urbańskiego. Nie biały kwadrat na pomarańczowym tle, ale pomarańczowe koło na na białym kwadracie. Zastanawiacie się pewnie "co to wszystko znaczy?". Czego symbolem jest pomarańczowe koło na białym kwadracie?

Pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak...?

Zanim poznamy jednak odpowiedź na to emocjonujące pytanie, które brzmi "Pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak...?", to zapoznajmy się z dostępnymi w "Milionerach" wariantami:

A - trasy kajakowej

B - toru snowboardowego

C - ścieżki rowerowej

D - szlaku konnego

Uczestniczka od razu odrzuciła wariant C, czyli ścieżkę rowerową i dodała, że wydaje jej się, że najbardziej prawidłową odpowiedzią jest B, czyli tor snowboardowy. Grubo by się jednak myliła, ale o tym za chwilę. Presja okazała się być zbyt duża i kobieta zdecydowała się na skorzystanie z koła ratunkowego "pół na pół". Po losowym odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi pozostały warianty C oraz D.

To był dla niej najlepszy możliwy scenariusz - przez to, że od razu odrzuciła wariant C, to pozostał jej tylko wariant D, czyli szlak konny. Koniec tej opowieści mógł być tylko jeden - uczestniczka wybrała wariant D, czyli szlak konny, który był odpowiedzią na pytanie "Pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak...?", a ten okazał się być prawidłowy!

Wybrała poprawnie, więc według zasad "Milionerów" pozostała w dalszej grze, wygrywając jednocześnie 125 tysięcy złotych. My serdecznie gratulujemy takiego wyniku i przypominamy, że pomarańczowe koło na białym kwadracie to podstawowy znak szlaku konnego. Czyli takiego miejsca, gdzie można jeździć na koniach.