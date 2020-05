Pomarańczowe niebo nad Paryżem, trzęsienie ziemi w Rzymie - czy to początek końca świata?

Rok 2020 nie będzie wspominany jako szczęśliwy okres w dziejach świata. Poważne zmiany klimatyczne, których następstwem były pożary w Australii, pandemia koronawirusa, zbliżająca się susza - dla wielu to oznaki nadchodzącego końca świata. Oliwy do ognia dolały dwa zdarzenia, do których doszło w Paryżu i Rzymie. W stolicy Francji zaobserwowano dziwne zjawisko na niebie. Wieczne miasto odczuło trzęsienie ziemi. Czy to tylko zbieg okoliczności?

Koniec świata 2020 - trzęsienie ziemi w Rzymie

Hasło "koniec świata" jest przez wiele osób traktowane bardzo sceptycznie. Niejednokrotnie bowiem pojawiały się rozmaite przepowiednie, zwiastujące kres ludzkości. Jedne były bardzo ogólne i w zasadzie pasują do wielu wydarzeń z historii Ziemi. Inne podawały szczegółowe daty.

Na szczęście żadna się do tej pory nie sprawdziła, jednak rok 2020 jest usłany wyżej wspomnianymi kataklizmami. Na domiar złego pojawiły się dwa kolejne zjawiska - pomarańczowe niebo nad Paryżem i trzęsienie ziemi w Rzymie.

Włochy to jeden z europejskich krajów, który najboleśniej odczuł skutki pandemii COVID-19. Jak podaje portal fromrome.info, ostatnio mieszkańcy Rzymu musieli zmierzyć się z nowym problemem, który na szczęście nie okazał się zbyt niebezpieczny. Chodzi otrzęsienie ziemi, które miało miejsce 11 maja 2020 roku.

Około piątej rano czasu lokalnego było słychać potężny huk. Świadkowie mówią o odgłosie przypominającym wybuch bomby. Następnie zatrzęsła się ziemia. Przerażający dźwięk trwał około 30 sekund. Wstrząsy można było poczuć przez 10 sekund. To jednak wystarczyło, by wielu mieszkańców Rzymu ewakuowało się z domów na ulice miasta. Trzęsienie o magnitudzie 3,3 w skali Richtera miało swoje epicentrum na głębokości 10 tysięcy metrów w miejscowości w Fonte Nuove oddalonej od Rzymu o około 10 kilometrów.

3,3 w skali Richtera kwalifikuje się jako najmniejsze z odczuwalnych trzęsień ziemi. Szacuje się, że średnio rocznie notuje się około 100 tysięcy takich wstrząsów na całym świecie. Z tego powodu nikomu nic się nie stało, a wielu Rzymian dowiedziało się o trzęsieniu ziemi z mediów po przebudzeniu.

Koniec świata 2020 - pomarańczowe niebo w Paryżu

Dzień wcześniej w Paryżu doszło do innego fenomenu. Nad stolicą przeszła gwałtowna burza. Po zakończeniu zjawiska atmosferycznego mieszkańcy miasta zauważyli, że niebo przybrało nienaturalny pomarańczowy kolor. W powietrzu było natomiast czuć zapach siarki. O zdarzeniu doniósł między innymi portal getpopularnews.com, ale zdjęcia ilustrujące pomarańczowe niebo trafiły również do mediów społecznościowych.

Władze miasta uspokoiły, że zjawisko nie stwarzało zagrożenia dla życia i zdrowia. Do tej pory nie potwierdzono jednak, jak doszło do tego dziwnego zdarzenia. Oczywiście szybko pojawiły się różne teorie spiskowe. Jedne mówią o zatuszowanej katastrofie ekologicznej, do której doszło w jednej z fabryk. Inne wskazują niezwykłe podobieństwo do opisu pochodzącego z Apokalipsy świętego Jana. Co ciekawe do zjawiska doszło, kiedy oficjalnie zakończono kwarantannę we Francji. Zdaniem zwolenników teorii spiskowych, miało ono związek z pandemią koronawirusa.

Czy powyższe wydarzenia rzeczywiście zwiastują koniec świata? Najprawdopodobniej nie, a nawet jeśli się mylimy, to przekonamy się o tym w ciągu najbliższych dni.

Czy powyższe zdarzenia zwiastują koniec świata? Oczywiście, że nie. Świat miał się już kończyć tyle razy... Nigdy nic nie wiadomo! Czy wy jesteście ślepi?! Ile ma się jeszcze wydarzyć, żebyście przejrzeli na oczy?! Nasze dni są policzone!!!

