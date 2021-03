Pomnik Grety Thunberg przed uczelnią. Studenci protestują i chcą zwrotu pieniędzy

Pamiętacie Gretę Thunberg? Nie? "How dare you?". Ta młoda aktywistka ze Szwecji naprawdę namieszała swoim wystąpieniem podczas jednego ze szczytów klimatycznych. Od tamtego czasu dziewczyna stała się symbolem walki o środowisko nie tylko wśród swojego pokolenia. Jej działania, a przede wszystkim wpływ na świadomość społeczną uhonorował w szczególny sposób Uniwersytet w Winchester.

Przed uczelnią stanął pomnik Grety Thunberg, który dumnie wita studentów. Jak twierdzi brytyjski uniwerek, jest to pierwsza na świecie rzeźba aktywistki. Na jego budowę przeznaczono 24 tysiące funtów, czyli około 130 tysięcy złotych. Realizacja projektu zajęła dwa lata, a fundusze pochodziły z pieniędzy na budowę budynku, który już został otwarty.

Jak czytamy na portalu TVN24, związek studentów nie jest zadowolony z tej inwestycji. Uczniowie twierdzą, że pandemia to nie najlepszy czas na tego typu projekty, a spora kwota mogłaby realnie wspomóc studentów. Jak pisze przewodnicząca związku, Megan Ball:

Greta Thunberg to fantastyczny wzór do naśladowania dla wszystkich. Mówi głośno i dumnie o ważnych, globalnych sprawach. Jesteśmy po roku pandemii koronawirusa, wielu studentów nie miało dostępu do kampusu, wielu próbuje studiować online i pilnie potrzebuje wsparcia.