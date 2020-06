Pomnik Krzysztofa Kolumba wylądował w pobliskim stawie

Pomnik Krzysztofa Kolumba znajdował się w Byrd Park od 1927 roku. Teraz jednak pomnik, przedstawiający pierwszego kolonizatora Ameryki, został dosłownie strącony z piedestału i przeciągnięty do pobliskiego stawu.

Jak podają dziennikarze programu ABC 8 News we wtorek wieczorem protestujący grupowo ściągnęli pomnik z cokołu, a następnie za pomocą lin przeciągnęli go ok. 200 metrów i wrzucili do pobliskiego stawu.

Krzysztof Kolumb strącony z piedestału

Zdjęcia przedstawiające "utopionego" Kolumba można znaleźć na Twitterze.

Problem pomników

Warto podkreślić, że to już kolejny pomnik, który zostaje w ten sposób zdemolowany. Kilka dni temu w angielskim Brystolu doszło do podobnego incydentu, z udziałem pomnika Edwarda Colstona, XVII-wiecznego kupca i handlarza niewolnikami, który również wylądował w wodzie.

Banksy znajduje rozwiązanie

Niezwykle ciekawym pomysłem na rozwiązanie „problemu pomników”, które w ostatnim czasie stają się symbolami aktywizmu, znalazł artysta uliczny Banksy. Autor za pośrednictwem swojego konta na Instagramie, zaproponował instalację artystyczną przedstawiającą proces usuwania pomnika przez tych, którzy nie zgadzają się, aby pomnik upamiętniał osoby niegodne takiej formy pochwały.

W ten sposób pomnik mówiłby równocześnie o dwóch wydarzeniach historycznych – o Edwardzie Colstonie i jego życiu, a także o akcie niezgody na upamiętnianie w ten sposób dorobku takich osób i sam proces usuwania go z przestrzeni publicznej. Dzięki temu pomnik opowiadałby podwójną historię – dlaczego ktoś upamiętnił Colstona, a równocześnie mówił dlaczego niektórzy nie wyrażają zgody na upamiętnienie jego dorobku.

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że w ostatnich dniach władze Virginii zdecydowały o usunięciu pomnika generała Konfederacji Roberta E. Lee, znajdującego się w centrum Richmond. Sprawa już stała się kontrowersyjna, gdyż jeden z lokalnych sędziów chwilowo zablokował tę decyzję.

