Pomnik ku czci Szatana stanie w Szczecinie? Autorzy projektu "walczą z dyskryminacją"

W lipcu 2020 roku do szczecińskiego magistratu ramach budżetu obywatelskiego wpłyną niecodzienny wniosek. Pomysłodawcy chcą, by w mieście powstał pomnik na planie pentagramu i cyfr 666. We wniosku napisano by figura "rogatego bóstwa Baphometa lub, jak kto woli, szatana, znanego z wielu rzeźb i malowideł umieszczonych w kościołach" była ulokowana w rejonie alei papieża Jana Pawła i placu Adamowicza.

Pomnik szatana w Szczecinie w ramach budżetów obywatelskich?

Autor unikatowego na skalę kraju wniosku twierdził, że rejon alei papieża Jana Pawła i placu Adamowicza jest to miejsce, gdzie uczęszcza wiele osób oraz są tam kamery miejskie i nawet gdyby ktoś wpadł na "szalony pomysł, by narazić się rogatemu bóstwu, taki czyn będzie mocno utrudniony".

Pomysłodawca, określając cel swojej inicjatywy, napisał, że:

" Będzie to obiekt kultu religijnego i atrakcja turystyczna. Dzieci będą mogły usiąść na kolanach szatana i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. "

" Dla turystów zza granicy nieznających polskiej postępowej, pełnej tolerancji i nowoczesnej kultury, będzie to okazja na zapoznanie się z naszą wspaniałą kulturą. Szczecinianie po raz kolejny udowodnią, że jesteśmy dumni z naszego miasta oraz myślimy nieszablonowo, czasami z przymrużeniem oka. "

- przekonywał w swoim piśmie mieszkaniec miasta.

Pomnik Szatana w Szczecinie. Autorzy projektu "walczą z dyskryminacją"

Przybliżony koszt pomnika miał wynieść łącznie ok. 4 333 670 zł/brutto, ale projekt budowy pomnika szatana został odrzucony z powodów formalnych.

" Ktoś złożył taki projekt, było to zgodne z procedurami, projekt został przeczytany, ale posiadał liczne braki formalne. Projekt był bezimienny i nie posiadał listy poparcia. Co więcej, autor usunął swoje konto internetowe w systemie SBO "

– wyjaśnia w rozmowie z portalem wszczecinie.pl Magda Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Szczecinie.

Jednak autorzy projektu postanowili się odwołać od decyzji miasta. Jak informuje portal, autorzy kontrowersyjnego projektu czują się dyskryminowani i anonimowo rozesłali do mediów informację, że zamierzają się odwołać od decyzji magistratu.

" Nie rozumiemy, dlaczego wcześniej utrudniano nam złożenie projektu. Pracowaliśmy nad nim wiele dni. Zaczęliśmy go pisać już na początku, bo w pierwszych dniach składania wniosków do SBO, aby projekt został jak najszybciej zweryfikowany. Dlatego właśnie to nasz projekt ma pierwszy numer na liście, bo był jako pierwszy złożony. Pierwszego dnia wprowadziliśmy poprawne formalnie dane, podaliśmy kwotę mieszczącą się w limicie, dodaliśmy zdjęcia i opis. Nie zatwierdzaliśmy go wtedy, bo było na to jeszcze bardzo dużo czasu. Nie chcieliśmy o czymś zapomnieć i potem żałować, że nie można nic poprawić. Ciągle zbieraliśmy materiały, zdjęcia wnętrz kościołów, z Polski i Europy, z Watykanu pokazujące wizerunki Szatana. Nie ukrywamy, że wzorowaliśmy się na projekcie z poprzedniej edycji SBO, czyli budowie pomnika Krzysztofa Jarzyny że Szczecina, szefa wszystkich szefów. Bo spełniał on wszelkie wymogi i został dopuszczony do głosowania, które wygrał. "

- informują w piśmie autorzy projektu.

Do pisma zostało dołączone zdjęcie pomnika Baphometa Świątyni Szatana, która tymczasowo stanęła przed stanowym parlamentem w Arkansas. Podobno na nim wzoruje się szczeciński projekt. W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgłoszono 202 pomysły. Głosowanie odbędzie się jesienią.

