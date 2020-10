Pompeje. Turystka zwróciła skradzione 15 lat temu przedmioty: "Są przeklęte"

W 2005 roku turystka o imieniu Nicole podczas wycieczki w Pompejach zapragnęła zostać posiadaczką "kawałka historii, którego nie miałby nikt inny". Po 15 latach zwróciła starożytne artefakty, twierdząc, że "są przeklęte".

Oddała skradzione przedmioty, bo jej zdaniem są przeklęte

Kanadyjka przywłaszczyła sobie dwa fragmenty mozaiki, część amfory i kawałek ceramiki znalezione na miejscu. Po 15 latach odesłała je z powrotem.

" Proszę, weźcie je z powrotem, przynoszą pecha. "

– czytamy w cytowanym przez "The Guardian" liścia.

Przerażona złodziejka błagała o przebaczenie, ponieważ jej zdaniem "przedmioty mają w sobie mnóstwo negatywnej energii", a przez ich kradzież spadła na nią klątwa.

Przerażona kobieta opowiada, że przez ostatnie 15 lat stale towarzyszyło jej fatum.

" Teraz mam 36 lat i dwa razy miałam nowotwór piersi. Ostatni rak skończył się zabiegiem podwójnej mastektomii. Zarówno ja, jak i moja rodzina mieliśmy problemy finansowe. Jesteśmy dobrymi ludźmi i nie chcemy, by klątwa została w naszej rodzinie i przeszła na nasze dzieci. "

- napisała zrozpaczona złodziejka.

Według słów kobiety przedmioty "przesiąknęły złą energią, która związana jest z miejscem destrukcji"

W paczce prócz skradzionych przedmiotów znajdował się także list od pary Kanadyjczyków. Oni również zabrali do domu "pamiątki".

" Zabraliśmy je, nie myśląc o cierpieniu tych biednych osób, które zginęły okropną śmiercią podczas wybuchu. "

- napisali.

Jak donosi "The Guardian" - wiele skradzionych przez turystów przedmiotów z czasem wraca do Pompejów. Listy wyrażające skruchę nie są niczym wyjątkowym do tego stopnia, że przedstawiciele parku archeologicznego otworzyli specjalne muzeum, w którym zwiedzający mogą podziwiać odzyskane eksponaty.



Pompeje to historyczne miasto dawnego imperium rzymskiego, które zostało doszczętnie zniszczone w 79 roku naszej ery w wyniku wybuchu Wezuwiusza. Popiół wulkaniczny zachował elementy życia codziennego, a nawet ciała ich mieszkańców. Dla fanów rocka nie mniejszą wartość ma zarejestrowany w rzymskim amfiteatrze koncert "Pink Floyd: Live at Pompeii".

