Ponad 120 milionów dolarów na walkę z koronawirusem - tyle zebrano podczas imprezy zorganizowanej przez Lady Gagę

Wśród nich znaleźli się m.in. Elton John, Paul McCartney, a także The Rolling Stones - dla wielu to występ właśnie gigantów rock'n'rolla był najlepszym fragmentem całej transmisji.

Impreza Lady Gagi zarobiła prawie 130 milionów dolarów na walkę z COVID-19

Według organizacji Global Citizen, gwiazdorska obsada imprezy "One World: Together at Home" zdobyła aż 127,9 miliona dolarów, które przeznaczone zostaną do walki z koronawirusem - głównie na pomoc lekarzom i personelowi medycznemu, który pracuje 24 godziny na dobę w wielu szpitalach na całym świecie.

Globalnie transmitowana impreza była zorganizowana przez World Health Organization oraz organizację Global Citizen we współpracy z Lady Gagą, która oczywiście występowała w trakcie samego wydarzenia.

W trakcie "One World: Together at Home", widzowie mogli zobaczyć występy między innymi Taylor Swift, wspomnianych The Rolling Stones, Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez, Keitha Urbana, Jennifer Hudson oraz wielu innych.

Niedługo po zakończeniu całego wydarzenia, Lady Gaga opublikowała na Twitterze swoje przemyślenia dotyczące imprezy: