Do zakażeń miało dojść w ubiegłym tygodniu w klubie nocnym Aspen Valley w Enschede w pobliżu niemieckiej granicy. Klub otworzono niedawno w ramach luzowania obostrzeń w Holandii.

Ponad 160 osób zarażonych koronawirusem na dyskotece

Jak poinformował rzecznik przychodni publicznej GGD, wszczęto dochodzenie w sprawie źródła zakażenia.

Prawdopodobnie liczba zainfekowanych będzie większa. Trwa dochodzenie w sprawie źródła zakażenia.

Jak podaje Radiozet.pl, powołując się na holenderski serwis Telegraaf.nl liczba zakażonych po imprezie wzrastała z 60 w piątek, przez 110 w sobotę, do aż 165 w niedzielę. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba chorych, bowiem feralnej nocy klub odwiedziło ok. 600 ludzi.

GGD wezwało wszystkich, którzy w ubiegłą sobotę przebywali w klubie, aby poddali się testom na obecność koronawirusa.



Osoby, które nie mają żadnych objawów zakażenia, proszone są o pozostanie w domu do czasu poznania wyniku badania - apelują holenderskie służby.

