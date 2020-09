Nie ma chyba bardziej jednorazowej rzeczy niż prezerwatywa. Kondom to mechaniczny środek antykoncepcyjny, służący również jako zabezpieczenie przed różnego rodzaju chorobami, przenoszonymi droga płciową. Żeby jednak spełniła swoje zadanie, nie może być używana kilkukrotnie. Trudno przypuszczać, że osoby, która wpadły na pomysł czyszczenia zużytych prezerwatywy o tym nie wiedziały. Prawdopodobnie robiły to, by oszukać niczego nieświadomych klientów.

Ponad 300 tysięcy zużytych prezerwatyw miało trafić do sprzedaży

Agencja informacyjna Reuters poinformowała o niesłychanym przekręcie, do którego dotarli dziennikarze VTV - państwowej telewizji wietnamskiej. Reporterzy znaleźli magazyn pełen zużytych prezerwatyw, które miały zostać przeznaczone do ponownej sprzedaży. W kartonach ukryto łącznie ponad 345 tysięcy umytych prezerwatyw gotowych do wypuszczenia na rynek zbytu. Do akcji wkroczyła policja.

" Jak donoszą lokalne media, policja w Wietnamie skonfiskowała około 345 000 używanych kondomów, które zostały wyczyszczone i sprzedawane jako nowe. "

Według gazety Tuoi Tre 360 kilogramów wyczyszczonych prezerwatyw znajdowało się w magazynie należącego do mężczyzny, który twierdzi, że z oszustwem nie ma nic wspólnego. Właściciel powiedział jedynie, że otrzymywał pudełka od nieznanej osoby. Policji udało się jednak trafić na kobietę, odpowiedzialną za wymycie kondomów. Nie była jednak mózgiem operacji. Pracowała jedynie jako osoba czyszcząca zużyte prezerwatywy. Za kilogram "odnowionych" prezerwatyw otrzymywała wynagrodzenie s wysokości 0,17 dolara, czyli około 60 groszy.

Zatrzymana wyjaśniła, jak wyglądał proces mycia kondomów. Najpierw gotowała je w wodzie, potem je suszyła i formowała na drewnianym modelu penisa. Po tej operacji prezerwatywy trafiały do nowych opakowań, a następnie je sprzedawano. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i poszukuje osób odpowiedzialnych za nieczysty proceder.

