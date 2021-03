Ponad 700 złotych za zestaw kostek do gry. Wyróżnia je to, że... świecą i są wodooporne

Fanatycy gry Dungeons and Dragons dostaną niebawem możliwość nabycia kostek do gry, które świecą światłem LED. Ile będą kosztować?

Coś dla miłośników gier RPG! Udało się uzbierać pieniądze na zakończenie kampanii na Kickstarterze, której celem była produkcja zestawu kostek do gry. Wyróżniają się między innymi tym, że świecą światłem LED.

Kostki do gry, które świecą - cechy produktu

Mogłyby się wydawać, że w dobie komputerów, konsol, tabletów i smartfonów tradycyjne gry odeszły do lamusa. Nic bardziej mylnego. W ostatnich czasach nastąpił prawdziwy renesans planszówek, karcianek i innych "analogowych" pozycji dla graczy.

Bardzo często powstanie nowych tytułów, lub usprawnienia do dobrze znanych i lubianych gier sprzed dekad wiążą się jednak z nowymi technologiami. I tak właśnie jest w przypadku nowego zestawu kostek do Dungeons and Dragons. Każdy, kto grał w papierowe gry RPG, doskonale wie, że wielościenne kostki, stanową podstawę rozgrywki. Czemu by jednak nie rozjaśnić trochę sesji D&D?

Takie pytanie zadała sobie firma Pixels, która produkuje elektroniczne kostki do gier. Jej przedstawiciele założyli kampanię w serwisie Kickstarter i okazało się, że zainteresowanie świecącymi się kostkami jest bardzo duże. W chwili pisania tego artykułu ponad 14 tysięcy osób wpłaciło pieniądze na zrealizowanie pomysłu Pixels. Piewotnym celem finansowym było uzbieranie 200 tysięcy dolarów. Obecnie wpłacono ponad 2,5 miliona dolarów, a do końca kampanii zostało jeszcze kilkanaście dni.

Tak czy inaczej, świecące kostki LED powstaną i trafią do sprzedaży. Oto jak opisuje je producent.

Kostki wypełnione diodami LED, inteligentne i nie większe niż zwykłe tradycyjne kostki, można dostosować tak, aby świeciły, kiedy i jak chcesz. Niesamowicie odporne, gładkie i wyważone, świecą do kilku godzin. Potem można je po prostu naładować za pomocą dołączonego etui.

A tu możecie zobaczyć, jak prezentują się w akcji.

Ustawienia światła można konfigurować z poziomu urządzenia mobilnego wyposażonego w Bluetooth. Kości posiadają dwa tryby świecenia. Światło LED może wydobywać się z całej kostki lub podświetlać tylko wyrzuconą liczbę oczek. Co ciekawe kostki od Pixels są kompatybilne z systemem Roll20 - platformą online, pozwalającą prowadzić zdalne growe sesje za pomocą internetu.

Możecie zastanawiać się, czy wielokrotne rzucanie przedmiotem, który ma w środku elementy elektroniczne, nie spowoduje uszkodzenia kostek. Twórcy zapewniają, że ich produkt jest niezwykle odporny na wstrząsy dzięki żywicy, z której jest wykonany. Poza tym kostki od Pixels mają jeszcze jedną funkcję - są wodoodporne, więc nie grozi im żadne zalanie napojem podczas partii D&D, która wymknęła się spod kontroli.

Wygląda więc na to, że świecące kostki to produkt dla prawdziwych wyjadaczy.

Kostki do gry, które świecą - cena zestawu

Kostki Pixels powinny być dostępne w sprzedaży na początku roku 2022. Pierwsze osoby, które wsparły kampanię, będą miały dostęp do produktu nieco wcześniej. Twórcą świecących kości do gry jest Jean Simonet i jak sam zaznacza, chce, by potencjalni nabywcy mieli świadomość, że jest to produkt z półki premium. Światła LED to tylko dodatek do przede wszystkim solidnego zestawu kostek do gry. Cena za jedną kość to 39 dolarów (około 150 złotych), za dwie zapłacimy 72 dolary (około 270 złotych), a cały zestaw składający się z siedmiu kostek wynosi 200 dolarów (około 770 złotych). Więcej szczegółów jest dostępnych TUTAJ.