Ponad metrowy wąż w galerii handlowej. Interweniowała Straż Miejska i Patrol Ekologiczny

W piątek w godzinach porannych do Straży Miejskiej w Grudziądzu wpłynęło zawiadomienie o wężu, przebywającym w jednej z galerii handlowych na terenie miasta.

Wąż w galerii handlowej

10 czerwca 2020 klienci galerii handlowej w Grudziądzu przeżyli chwile grozy. Na terenie obiektu znaleziono węża. Sprawę natychmiast zgłoszono Straży Miejskiej. Na miejsce udał się również Patrol Ekologiczny.

Po krótkich poszukiwaniach gad został zlokalizowany na holu galerii przy jednym z wejść. Okazało się, że jest to zaskroniec, czyli wąż niegroźny dla człowieka.

" Funkcjonariusze zabrali zwierzę i przetransportowali je w miejsce, w którym bytuje ono na co dzień "

- czytamy w komunikacie Straży Miejskiej w Grudziądzu.

Węża wypuszczono na wolność w okolicach Wisły.

Jest to kolejny taki przypadek w tym mieście. 21 września 2018 roku grudziądzcy strażnicy stanęli oko w oko z wężem, który znajdował się w toalecie jednego ze sklepów przy ulicy Fortecznej. Gad miał około 1,5 metra długości.

Wcześniej, 29 stycznia 2018, policjanci wezwanie na interwencję do jednej z podgrudziądzkich wsi dokonali niecodziennego odkrycia. W piwnicy domu jednorodzinnego znaleźli dwa węże. Z pomocą strażaków zwierzęta udało się złapać i przewieźć do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.

Źródło: radiopik.pl

