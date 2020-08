Ponad połowa Polaków chce powrotu niedziel handlowych. Czy sejm spełni te oczekiwania?

51 proc. osób chciałoby, aby sklepy były otwarte w każdy dzień, przeciwnego zdania jest co trzeci respondent - tak wynika z badania zleconego przez CBRE. Mężczyźni bardziej niż kobiety dostrzegają mankamenty zakazu handlu w niedzielę. To odpowiednio 53 procent wśród mężczyzn i 48 procent kobiet. Natomiast 16 procent badanych nie miało zdania na ten temat.

Jak czytamy w wynikach opublikowanych przez PAP, odsetek Polaków o tym samym zdaniu w dużych miastach i na wsiach jest podobny:

Co ciekawe, zarówno na wsi, jak i w miastach do 500 tysięcy mieszkańców odsetek Polaków, którzy chcą powrotu do handlowych niedziel, utrzymuje się na tym samym poziomie - około 50 procent. "