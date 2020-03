Ponhub Premium za darmo dla wszystkich. Wystarczy obiecać, że nie będzie się wychodzić z domu

Walka z epidemią COVID-19 przyjmuje w Polsce i na świecie bezprecedensowe rozmiary. Nasz rząd poinformował właśnie, że wprowadza ograniczanie w przemieszczeniu się, które mają obowiązywać do 11 kwietnia 2020 roku.

Wszyscy obywatele mają obowiązek pozostawania w domu. Od tej reguły ma obowiązywać tylko kilka wyjątków.

Zdecydowane decyzje rząd podjął także w sprawie uroczystości religijnych. Drastycznie zmniejszono liczbę wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwie: nie może być ich więcej niż 5 jednocześnie.

Osoby, dla których wymóg izolowania się w domu jest uciążliwy może ucieszyć wiadomość, że w zamian za spełnienie dobrego uczynku i zostanie w pieleszach Pornhub oferuje im darmowy dostęp do konta Premium.

Pornhub Premium za darmo. Wystarczy obiecać, że nie będzie się wychodzić bez potrzeby z domu

Od zdobycia darmowego dostępu do wersji Premium Pornhuba dzieli każdego tylko kilka kliknięć myszką. Prezent można odebrać na specjalnej stronie, zatytułowanej „stayhometube”.

" Pornub zachęca ludzi na całym świecie do pozostania w domu i pomocy w spłaszczeniu liczby zachorowań na COVID-19 przez izolowanie się w domu w towarzystwie DARMOWEGO Premium. "

Żeby otrzymać darmowy dostęp do treści Premium, trzeba obiecać Pornhubowi jedną z dwóch rzeczy: albo zobowiązać się do spędzenia czasu w kwarantannie domowej, albo – jeśli nie jest to możliwe – do przestrzegania zasad zapobiegających się zarażeniu, czyli utrzymywania dystansu oraz częstego mycia rąk.

Dzięki zmniejszeniu liczby jednoczesnych zachorowań nie dojdzie do przekroczenia wydolności systemu ochrony zdrowia i każdemu choremu będzie udzielona pomoc. W krajach, gdzie doszło do wybuchu epidemii, lekarze muszą często decydować, który pacjent ma większe szanse na przeżycie po podłączeniu do respiratora.

