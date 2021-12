Ponownie otworzyły się "wrota piekieł". Przerażający fenomen pochłonął duży budynek [WIDEO]

W przeszłości podobne zjawiska odnotowywano już w różnych częściach świata. Jednym z pierwszych odnotowanych przypadków tajemniczych otworów odkryto w 2007 roku w Gwatemali. Jako że wyrwa powstała w samym środku miasta, pochłonęła wówczas całe skrzyżowanie oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania.

Ponownie otworzyły się "wrota piekieł"

Tym razem do dantejskich scen doszło w mieście Zaruma w południowym Ekwadorze w Ameryce Południowej. Tam po raz kolejny otworzyły się tzw. "wrota piekieł".



Teren, na którym pojawiły się "wrota piekieł" był w przeszłości eksploatowany przez kopalnię, a do zapadnięcia doszło, ponieważ pod powierzchnią są puste komory. Stojący na takim terenie budynek dosłownie się rozsypał.

Miłośnicy teorii spiskowych nie są do końca przekonani, że wyrwy w ziemi są efektem działania natury. Wątpliwości budzą nie tylko ich niezwykle regularne kształty i duże rozmiary, ale również fakt, że przecinają one skały i warstwy gleby o różnej twardości i głębokości. Tym razem jednak wyjaśnienie fenomenu jest prozaiczne.

Pod koniec listopada 2021 do podobnego zjawiska doszło w Małopolsce. Tam także, na terenie ogródków działkowych otworzyły się "wrota piekieł".

