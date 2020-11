Popularność "Gambitu Królowej" spowodowała ogromne zwiększenie popytu na szachy i książki

Gambit Królowej zwiększył popularność szachów

2020 rok właśnie stał się jeszcze dziwniejszy. Kto by pomyślał, że nagle szachy - ze wszystkich sportów na świecie - staną się popularne? To wszystko przez "Gambit Królowej", który nie tylko pobił rekordy popularności na Netfliksie, ale przy okazji pomógł w absolutnym renesansie tej pięknej gry planszowej, polegającej na mentalnej gimnastyce i dobrej strategii.

Zaledwie 3 tygodnie po premierze serialu na Netfliksie, sprzedaż szachów wzrosła o 87% w samych Stanach Zjednoczonych! Jeszcze większe zainteresowanie odnotowano w przypadku literatury dotyczącej sportu - książki zanotowały bowiem zwiększenie sprzedaży o 603%!

A przynajmniej tak twierdzi firma NPD (cytowana przez Variety), która wyjaśniła również, że wzrost przyszedł po latach niskiego, bądź nawet malejącego zainteresowania sportem.

Przed premierą "Gambitu królowej", sprzedaż szachów w USA była mniej więcej na tym poziomie przez 13 tygodni. Nagle poszybowała w górę po premierze wspomnianego serialu. Podobnie stało się z literaturą. Według NPD, największym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć książki: "Bobby Fischer Teaches Chess" Bobby'ego Fischera; "Chess Fundamentals" Jose Capablanki; "Chess for Kids" Michaela Basmana oraz "The Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z" Jeremy'ego Silmana.

Podobną zależność mogliśmy też zauważyć w Google Trends na temat popularności hasła szachy - to w niektórych regionach świata było wyszukiwane czterokrotnie więcej razy. "Gambit Królowej" zadebiutował na Netfliksie 23 października 2020 roku.