Pornhub skasował kilka milionów filmów. Serwis wprowadził w życie nową politykę

Według badań treści pornograficzne to najchętniej oglądane przez użytkowników materiały wizualne w internecie. Zasoby serwisu Pornhub w ostatnim czasie zmniejszyły się od kilkunastu do kilku milionów filmów. Właściciele portalu postanowili bowiem bardziej dbać o treści, które pojawiają się pod szyldem ich marki.

Pornhub - miliony filmów pornograficznych usuniętych przez serwis

Pornografia to ważny element życia ludzkiego, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nic więc dziwnego, że praktycznie każde medium oparte na obrazie zostaje szybko zaadaptowane przez treści o charakterze seksualnym. Tak było w przypadku filmu, komiksu oraz internetu.

Internet jako medium bardzo wszechstronne i łatwo dostępne sprawia, że sieć przypomina niekończącą się plątaninę różnego rodzaju materiałów, również erotycznych, czy pornograficznych. Serwis Pornhub postanowił nieco uporządkować swoją bazę. Jak podaje Vice, jeszcze kilka dni temu na portalu dostępnych było 13,5 miliona filmów pornograficznych. Obecnie zostało jedynie około 4,7 milionów tego typu materiałów. Ucierpiały tak zwane nagrania "amatorskie", bo to właśnie one zniknęły z Pornhuba. Jest to jedna z najpopularniejszych kategorii wśród użytkowników serwisu.

Skąd tak drastyczna czystka? Firma postanowiła wcielić w życie nową politykę, która ma na celu wyeliminowanie nagrań łamiących prawo. Z Pornhuba usunięto więc wszelkie filmy, które nie zostały dodane oficjalnych partnerów serwisu bądź zweryfikowane konta modelek i modelów. Z czasem wprowadzony zostanie o wiele bardziej niż dotychczas rygorystyczny sposób weryfikacji treści. Wszystko po to, by uniknąć filmów zwanych "revenge porn" oraz nielegalnych nagrań z osobami nieletnimi.

Prawdopodobnie na decyzję szefów Pornhuba miał wpływ artykuł The New York Times, w którym opublikowano oświadczenie ofiar przemocy seksualnej. Do bazy serwisu trafiły nagrania z gwałtami na dzieciach, w związku z czym Mastercard i Visa zerwały współpracę z Pornhubem i nie obsługują płatności za dostęp do konta premium.

Nowe zasady to również dobre wieści dla twórców materiałów pornograficznych, którzy często padali ofiarami piractwa. Wiele płatnych treści z innych stron porno trafiało nielegalnie na Pornhub za sprawą posiadaczy niezweryfikowanych kont. Filmy, które zniknęły z serwisu są na razie oznaczone jako "zawieszone", co oznacza, że w przyszłości mają szansę powrócić na Pornhub, jeśli ich twórcy przejdą pomyślnie nowy proces weryfikacyjny.

Trzeba przyznać, że nowa polityka Pornhuba to dobry pomysł, szczególnie jeśli chodzi o tak stygmatyzowaną branże, jak świat filmów dla dorosłych. Im większa transparentność procesu tworzenia treści pornograficznych, tym większe zaufanie do ich twórców. Decyzja szefów serwisu jest więc słuszna, tym bardziej że pozwoli pozbyć się tysięcy nielegalnych nagrań, które nigdy nie powinny znaleźć się na Pornhubie.