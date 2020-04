Porno w dobie koronawirusa. Kiedy użytkownicy najchętniej korzystali z Pornhuba w trakcie pandemii?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że większość ludzi ma o wiele więcej wolnego czasu niż dotychczas. Mimo że kina przestały działać i zatrzymano wiele światowych premier, nowe filmy trafiły na platformy streamingowe, które przeżywają teraz renesans. Branża gier też ma się lepiej niż kiedykolwiek, podobnie jak e-commerce i media społecznościowe. Jest jeszcze jedna gałąź gospodarki, która radzi sobie świetnie w czasach zarazy - pornografia.

Pornografia w czasach koronawirusa

Pornhub - jeden z największych serwisów pornograficznych również odnotował znaczny wzrost użytkowników względem poprzednich miesięcy. Twórcy portalu dla dorosłych regularnie dzielą się danymi dotyczącymi swoich wiernych konsumentów.

Nie inaczej stało się podczas pandemii. Pornhub postanowił podzielić się informacją na temat momentu z ostatnich dwóch miesięcy, w którym na stronie było jednocześnie najwięcej użytkowników. Okazuje się, że ten niezwykle ważny okres rozpoczął się 23 marca 2020 roku. W ciągu kolejnego tygodnia ruch utrzymywał się na równie wysokim poziomie. Czemu akurat stało się to wtedy?

Koniec marca był początkiem społecznego dystansu, izolacji i kwarantanny. Kraje całego świata powoli wprowadzały w życie obostrzenia dotyczące wychodzenia poza cztery ściany. Najwidoczniej odcięci od partnerów seksualnych ludzie, postanowili spożytkować energię seksualną w samotności.

Peak aktywnych użytkowników na Pornhubie odnotowano 25 marca 2020 roku. Według oficjalnych danych ruch wzrósł wówczas o 24,4%, co przyczyniło się do zwiększenia liczby kont premium w serwisie, tym bardziej że Pornhub na jakiś czas zaoferował darmowy dostęp do płatnych treści. Osoby odpowiedzialne za marketing serwisu doskonale wiedzą, co robią, by przyciągnąć nowych użytkowników. Tym bardziej że Pornhub zaczyna powoli poszerzać swoją działalność. Na stronie można znaleźć nie tylko treści pornograficzne, ale również filmy oryginalne, jak krótkometrażowa produkcja "Her & Him" w reżyserii Belli Thorne. W przyszłości planowane są kolejne niepornograficzne produkcje Pornhuba.

