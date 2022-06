Porno zamiast informacji turystycznej w Krakowie. "Samotne mamy potrzebują seksu"

"Samotne mamy potrzebują seksu" - taką informację wraz z pornograficznymi zdjęciami zobaczyli mieszkańcy Krakowa na jednej z tablic informacyjnych.

Niemal w samym centrum Krakowa znajduje się zalew Bagry. To niezwykle popularne miejsce oblegane jest przez mieszkańców cały rok. Można tu skorzystać z kąpieliska, dwóch przystani wodnych czy wypożyczalni sprzętu wodnego. W sezonie odbywa się tam wiele imprez.

Kraków. Przerażający potwór zagląda do okien mieszkańców miasta: "Wszyscy się go boją!"

W 2020 roku zakończono prace mające na celu zagospodarowanie wschodniej części zalewu. Projekt oparty o prace polskich i chorwackich studentów zyskał miano "Małej Chorwacji". Jest to element współpracy pomiędzy Krakowem a Chorwacją.

We wtorek, 7 czerwca 2022 nad zalewem Bagry na elektronicznej tablicy wyświetlającej zazwyczaj chorwackie atrakcje, ukazały się treści erotyczne.

Taki napis wraz z erotycznymi zdjęciami kobiet był pokazywany na tablicy usytuowanej w pobliżu bardzo popularnej tężni solankowej na Bagrach.

- poinformował Kraków Nasze Miasto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Jak informuje serwis, 8 czerwca 2022 podczas sesji Rady Miasta Krakowa radny Dominik Jaśkowiec zwrócił się do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie kontroli w Zarządzie Zieleni Miejskiej, który odpowiada elektroniczną tablicę informacyjną na Bagrach.

Wyświetlenie serwisu erotycznego na infokiosku na Bagrach to sytuacja bardzo bulwersująca. To miejsce, w którym wypoczywa i spaceruje wiele osób, w tym młodzież. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. W związku z tym wnoszę do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie kontroli w Zarządzie Zieleni Miejskiej w związku z prezentacją w infokiosku treści pornograficznych. Takie nośniki informacji można odpowiednio zabezpieczyć, by nie dochodziło do tego typu zdarzeń