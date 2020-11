Jak podaje PAP, policja z Gostynia (Wielkopolskie) bada, jak doszło do prezentacji materiałów pornograficznych dzieciom podczas zdalnej lekcji religii. Zdarzenie miało miejsce pod koniec października 2020.

Pornografia podczas zdalnej lekcji religii. Policja bada incydent

W związku z pandemią koronawirusa, rząd postanowił ponownie wprowadzić naukę zdalną w szkołach, by zmusić w ten sposób uczniów oraz nauczycieli do pozostania w domu. W czasie nauczania zdalnego, spotkań online często dochodzi do zabawnych zdarzeń, gdy ktoś nie wyłączy mikrofonu czy paraduje w nieodpowiednim stroju przed kamerką. Jednak podczas tej lekcji doszło do incydentu, który może się skończyć dla kogoś więzieniem.

Asp. sztab. Monika Curyk poinformowała PAP w czwartek, że w trakcie trwającej w sieci lekcji dla klasy szóstej nieznany sprawca zaczął prezentować dzieciom wieku 10-11 lat materiały o charakterze pornograficznym. Policję o sprawie poinformowała szkoła, zawiadomienie złożyli też rodzice.

" Obecnie trwają czynności sprawdzające. Postępowanie prowadzone jest pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na narzucaniu odbioru treści o charakterze pornograficznym osobom małoletnim. "

- podała Curyk.

Sprawcy bądź sprawcom grozi kara do 3 lat więzienia.

