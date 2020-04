Posłowie chcą znacznie obniżyć dopuszczalną prędkość z powodu koronawirusa

Puste ulice bardzo często mylone są przez kierowców z torami wyścigowymi. Brak korków sprawia, że przez miasto jedzie się szybko i przyjemnie, przy czym w bardzo dużej liczbie przypadków nawet zdecydowanie zbyt szybko.

Widać to po oficjalnych policyjnych statystykach dotyczących wypadków drogowych. Od 1 do 21 stycznia 2020 odnotowano ich 1287, podczas gdy w analogicznym okresie kwietnia 2020 było ich o połowę mniej: 659. O ile jednak w styczniu zginęło na drogach 107 osób, to w kwietniu już 123.

Wynika to z niefrasobliwości kierowców, którzy na pustych ulicach zdecydowanie mniejszą wagę przywiązują do obowiązujących ograniczeń prędkości. Z im większą szybkością porusza się samochód w chwili wypadku, tym większe prawdopodobieństwo, że kierowca w nim zginie.

Z tego powodu do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła poselska interpelacja postulująca znaczne obniżenie ograniczeń prędkości.

Obniżenie prędkości maksymalnej na drogach z powodu koronawirusa. Posłowie chcą odciążyć system ochrony zdrowia

Pod interpelacją podpisało się 9 posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, w tym przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podobny pomysł pojawił się już w Niemczech, gdzie zaobserwowano taką samą zależność między zmniejszeniem ruchu z powodu koronawirusa, a zwiększeniem ofiar śmiertelnych wypadków. U naszych sąsiadów padła propozycja, żeby w terenie zabudowanym można było jechać 30 km/h, poza nim 70 km/h, a na autostradach nie więcej niż 100 km/h.

Polscy posłowie nie zadeklarowali, jakie obniżki chcieliby wprowadzić w naszym kraju: być może zależeć to będzie od odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury. Projekt zakłada zmniejszenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych tylko na czas trwania epidemii.

