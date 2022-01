Posłuchaj oficjalnej piosenki promującej film Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia'' [WIDEO]

Nowy film Patryka Vegi pojawi się w kinach 4 lutego 2022. W obsadzie "Miłość, seks & pandemia'' zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę oraz Zofię Zborowską-Wronę. Już teraz poznaliśmy oficjalną piosenkę oraz teledysk "Wartości", który promuje nadchodzący film Vegi.

"Miłość, seks & pandemia'' Patryka Vegi: Posłuchaj oficjalnej piosenki ''Wartości''

Twórcą muzyki jest DJ Slavic, tekst oraz wokal powstał we współpracy Kubańczyka oraz Eweliny Lisowskiej. Posłuchajcie, jak brzmi kawałek ''Wartości'':

Oglądaj

Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni - to zobaczymy w filmie "Miłość, seks & pandemia''. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich.

Fot. materiały prasowe Kino Świat

Trzy przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny – mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka.

Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model.