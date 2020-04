Posłuchajcie, jak brzmi koronawirus - naukowcy stworzyli utwór bazujący na budowie wirusa

Nie będziemy udawali ekspertów w dziedzinie tworzenia muzyki na podstawie algorytmów z drżenia białek. Nawet nie będziemy was okłamywali - absolutnie nie mamy pojęcia, jak naukowcy to osiągnęli. Oczywiście jest to przez nich dokładnie opisane w opisie utworu na Soundcloudzie, ale po zapoznaniu się z nim rozumiemy jeszcze mniej.

Jak brzmi koronawirus?

Po kolei - komputerowe algorytmy obliczeniowe potrafią przekształcić wirusa w wersję audio. Ta zaś, według autorów tej konwersji, ma na celu pokazanie zwodniczego działania koronawirusa - trzeba bowiem przyznać, że COVID-19 brzmi naprawdę ładnie, chociaż jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzkiego organizmu.

A teraz spróbujemy wam wyjaśnić, jak prawie 2 godzinny utwór został stworzony na podstawie budowy wirusa. A właściwie przetłumaczymy wam opis procesu udostępniony przez twórców:

" Co słyszycie, to wielowarstwowa, algorytmiczna kompozycja, która zawiera wibracyjne spektrum całego białka (reprezentowana przez dźwięki i elementy rytmiczne), sekwencję składania się aminokwasów, tworzących nagłe skoki w budowie, a także wplecione melodie, pokazujące kompleksową, przecinającą się i hierarchiczną geometrię białka. "

Mamy nadzieję, że zrozumieliście wystarczająco dużo. Jeżeli nie, to w skrócie możemy tylko powiedzieć - tak brzmi koronawirus: