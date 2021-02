Post Malone zagra wirutalny koncert w świecie... Pokemonów. Zobaczcie zapowiedź imprezy

Post Malone zagra w świecie Pokemon

The Pokemon Company podjęło współpracę z Post Malone'em z okazji nadchodzącego Pokemon Day. Raper ma zagrać wirtualny koncert podczas imprezy na uczczenie 25. urodzin marki. W sieci pojawiła się zapowiedź występu, podczas której raper zmierza w kierunku sceny, a następnie wyciąga z kieszeni Poke Balla i zamienia się w kreskówkową postać, której design jest utrzymany w stylistyce ostatnich gier o Pokemonach.

Sama impreza ma się rozpocząć o 1 w nocy czasu polskiego dnia 28 lutego 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć oficjalną zapowiedź wirtualnego koncertu Post Malone'a:

Oglądaj

Krótki zwiastun zawiera kilka sprytnych nawiązań i easter eggów dla fanów Pokemon. Post Malone ma złoty pierścień z czerwonymi, niebieskimi i zielonymi klejnocikami (podtytuły pierwszych gier z serii), a widoczna maszyna z napojami ma menu żywcem wyciągnięte z gier na Game Boya.

Malone jest też ubrany w kurtkę nawiązującą kolorystycznie do Pikachu, a w wersji animowanej na jego stroju widnieje ogon żółtego gryzonia.

Na razie twórcy nie zdradzili, czy Post Malone bierze udział w akcji "P25", która ma być płytą z muzyką zainspirowaną marką. Wiemy na pewno, że Katy Perry nagrywa na potrzeby albumu kawałek "Electric".

Spodziewamy się, że w trakcie kolejnych tygodni i miesięcy będziemy poznawali ksywy oraz nazwiska następnych artystów współpracujących z marką w ramach 25. urodzin Pokemon. Planowane są też premiery co najmniej dwóch nowych gier z serii - jedna z nich to Snap na Switcha (kwiecień), druga to mobilne UNITE, które prawdopodobnie pojawi się w okolicach lata.

Plotkuje się również o nowej "pełnej" odsłonie serii, która miałaby zadebiutować jesienią 2021 roku - najprawdopodobniej będą to odświeżone odsłony gier Diamond & Pearl.