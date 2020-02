Potencjalna szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 trafiła do testów na ludziach

Moderna, spółka biotechnologiczna zajmująca się badaniami nad terapiami za pomocą mRNA, powiadomiła o zgłoszeniu do testów pierwszej potencjalnej szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Próbki substancji oznaczonej jako mRNA-1273 zostały dostarczone do National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).