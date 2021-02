Potężny wybuch Etny. Niebo i Ziemia płonie na Sycylii [WIDEO]

16 lutego 2021 po godzinie 17:00 doszło do silnej erupcji wulkanu Etna we Włoszech na Sycylii. Pojawiła się bardzo wysoka fontanna lawy i ogromny obłok erupcyjny.

Potężny wybuch Etny

Główną erupcję Etny poprzedziła seria silnych eksplozji. Obecny wzrost aktywności notuje się od kilku dni. Tuż przed wyrzutem lawy w niedzielę, na zboczach Etny zarejestrowano trzęsienie ziemi o sile 2,7 w skali Richtera.

Etna to czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny. Zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 km². Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu było ponad 200 wybuchów. Od 1987 roku część obszarów wulkanu jest chroniona w ramach Parku Regionalnego Etna. W 2013 roku wulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W Katanii zebrał się sztab kryzysowy, by ocenić sytuację. Ja twierdzą eksperci jest to jedna z najbardziej spektakularnych aktywności wulkanu w ostatnim czasie. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował, że aktywność wulkanu narasta. Jak dotąd nikt nie ucierpiał. Dla bezpieczeństwa zamknięto jednak miejscowe lotnisko.

Mieszczący się w Tuluzie Ośrodek Ostrzegania przed Pyłem Wulkanicznym zajmujący się potencjalnymi zagrożeniami ze strony takich zjawisk w ruchu lotniczym oszacował, że kłęby pyłu wulkanicznego wznoszą się do pułapu 330 (33 tys. stóp, ponad 10 km) i poruszają się z prędkością 25 węzłów (45 km/h) na południe.

Etna często wybucha ze względu na swoje położenie między płytami tektonicznymi Afryki i Eurazji. Ostatnia bardzo poważna erupcja miała miejsce 16 marca 2017 roku. Wtedy zostało rannych dziesięć osób, w tym ekipa BBC.

Źródło: PAP

