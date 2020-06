Potężny wybuch wulkanu w Indonezji! Chmura popiołu sięgała 6 km [WIDEO]

Rok 2020 rozpoczął się silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz. W 2020 roku Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat.

W Indonezji doszło do kolejnego wybuchu wulkanu

W niedzielę 21 czerwca 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km – donosi agencja informacyjna DPA. Opady wulkanicznego pyłu odnotowano w promieniu 10 kilometrów a niektóre okoliczne wioski, znajdujące się na wysokości 2930 metrów na zboczach wulkanu zostały zasypane niemal całkowicie.Merapi położony jest na wysokości 2910 m n.p.m. w pobliżu dużego miasta Yogakarta, w bardzo zaludnionej okolicy, jednak dotychczas na szczęście nie zgłoszono żadnych ofiar.

Do pierwszej erupcji wulkanu doszło o godz. 9.13 czasu lokalnego i trwała ona 328 sekund. Drugi wybuch nastąpił po upływie 14 minut i trwał 90 sekund. Mieszkańcom nakazano, aby nie zbliżali się do obszaru w promieniu 3 km od krateru.

Ostatnia duża erupcja rozpoczęła się w ostatnich dniach października 2010 roku. W przeciągu kilku dni śmierć poniosło ponad 350 osób, a ponad 100 tys. zostało ewakuowanych. Jest to już trzecia erupcja wulkanu Merapi w tym roku.

31 marca 2020 wyrzucił on ze swego wnętrza pyły na wysokość około 7 kilometrów, co doprowadziło do paraliżu okolicznych lotnisk.

Wulkan wybuchł także w piątek 10 kwietnia 2020 wieczorem o 21.58 czasu lokalnego, wyrzucając w powietrze ogromne ilości lawy i gigantyczną chmurę popiołu.

Aktywność wulkaniczna wpisana jest w codzienne życie 270-mln mieszkańców Indonezji. Merapi usytuowany jest w obrębie Pierścienia Ognia na Pacyfiku.

Zobacz również: Koniec świata się zaczął! Wypełnia się przepowiednia królowej Saby