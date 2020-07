Napięta sytuacja geopolityczna świata ma duży wpływ na wszystkie sfery życia, a dzięki internetowi unaocznia się również zaangażowanie w nią różnego rodzaju artystów. Ostatnio dwie gwiazdy komiksu weszły w dość uszczypliwą publiczną debatę, wokół której oscylują takie tematy jak Black Lives Matter, społeczność LGBT i prawa kobiet.

Bill Sienkiewicz kontra Scott Adams - gwiazdy komiksu kłócą się w internecie

Pochodzą z różnych światów komiksowych, reprezentują zupełnie inne techniki rysunku, łączy ich jednak to, że wśród fanów komiksów należą do ścisłej czołówki. Mowa o Billu Sienkiewiczu - wieloletnim współpracowniku takich wydawnictw jak Marvel Comics czy DC i Scotcie Adamsie - osobie odpowiedzialnej za słynny strip pod tytułem "Dilbert".

Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnego tweetu Adamsa, który pojawił się pod koniec czerwca 2020 roku. Rysownik stwierdził w nim, że serial animowany na podstawie "Dilberta" został anulowany, bo "jest biały".

" Straciłem swój serial za to, że jestem biały, kiedy UPN [amerykańska sieć telewizyjna - przyp. red.] uznała, że skupi się na afroamerykańskiej publiczności. To była trzecia robota, którą straciłem za bycie białym. Dwie poprzednie były dla dwóch dużych korporacji (powiedzieli mi to wprost). "

Powyższy komentarz był odpowiedzią na wpis aktora Ahmeda Besta, który zarzucał stacji HBO rasizm.

Po wpisie Adamsa pojawiło się mnóstwo słów krytyki w jego kierunku. Na temat komentarza wypowiedział się również Bill Sienkiewicz, który w nieprzychylny sposób wypowiedział się na temat postawy kolegi po fachu. Uznana twórczyni komiksów Gail Simone postanowiła wykorzystać napiętą sytuację, by przekuć ją w coś pozytywnego.

" Zróbcie walkę na rysunki, to byłoby cholernie fajne. "

Sienkiewicz podchwycił pomysł, o czym poinformował Simone w kolejnym tweecie.

" Gail Simone, wchodzę w to... Wszelkie dochody pójdą na BLM, LGBTQIA i prawa kobiet. Scott Adams mówi, że jest na lewo od Berniego [Sandersa - lewicującego amerykańskiego polityka - przyp. red.] Jeśli tak jest, to spoko. Co powiesz, Scott? Chcesz coś ze mną zrobić w ramach akcji Artyści na rzecz dobrych celów? "

Następnie pojawił się drugi tweet Sienkiewicza, tym razem bezpośrednio skierowany do Adamsa.

" Hej, Scott Adams! Ludzie chcą, żeby nasza dwójka wzięła udział w pojedynku rysowniczym (możemy zadecydować, co rysujemy, albo zdać się na sugestie fanów). Zyski pójdą na BLM, LGBTQI i prawa kobiet. Masz jakieś organizacje charytatywne, które chciałbyś wesprzeć? To jest poważna oferta, żeby zrobić coś dobrego we dwoje. Bez żartów. Bez jaj, wchodzisz w to? "

Brak konkretniej odpowiedzi sprawił, że Sienkiewicz przeprosił za swój wcześniejszy tweet, w którym krytykował Adamsa. W końcu twórca "Dilberta" zdawkowo odmówił udziału w zabawie, twierdząc, że Black Lives Matter to "agresywna, rasistowska grupa".

" Nie wspieram agresywnych, rasistowskich grup. "

Jak widać, próba zakopania topora wojennego spełzła na niczym, ale mamy nadzieję, że Sienkiewicz znajdzie innego sparing partnera, z którym nie tylko stworzy ciekawe dzieło dla kolekcjonerów, ale również zbierze pieniądze na szczytne cele.

Urodzony 8 czerwca 1957 roku w Wingham w stanie Nowy Jork Scott Adams to uznany rysownik stripów komiksowych. W 1996 roku stworzył postać Dilberta - typowego pracownika korporacji, który przeżywa serię absurdalnych biurowych przygód. Komiks z miejsca stał się hitem z powodu odzwierciedlenia codziennych sytuacji wielu osób na całym świecie, potraktowanych z przymrużeniem oka. Adamsa cechuje prosta kreska typowa dla humorystycznych historyjek obrazkowych wydawanych w gazetach.

Bill Sienkiewicz (a właściwie Boleslav William Felix Robert Sienkiewicz), przyszedł na świat 3 maja 1958 roku w Blakely Pensylwanii. Jako 19-latek zaczął pracę w branży komiksowej, próbując dostać się do DC. Finalnie trafił pod skrzydła Neala Adamsa i rozpoczął rysowanie komiksu "Moon Knight" dla Marvela. Wkrótce dostał wiele innych tytułów, między innymi "New Mutants" i "Fantastic Four", Jest też twórcą wielu słynnych okładek komiksowych. Jedne z jego najsłynniejszych komiksów to "Elektra: Assassin" oraz "Daredevil: Love and War". Słynie z "malarskiego" stylu rysowania i kreowania nieoczywistych anatomicznie postaci. Jest spokrewniony z polskim noblistą Henrykiem Sienkiewiczem.

