Potwór z Loch Ness... uciekł z Loch Ness? Zaskakująca nowa teoria

A co gdyby okazało się, że nikt nie odnalazł Potwora z Loch Ness dlatego, że... stwór nie mieszka już w Loch Ness? Pewien turysta o imieniu Andrew Brunton stwierdził ostatnio, że zarejestrował na zdjęciu postać przypominającą legendarnego Potwora. Mężczyzna wybrał się do Chanonry Point w Fortrose w Szkocji, gdzie chciał zrobić zdjęcia delfinom. Zrobił jednak zdjęcie czemuś, czego nie potrafił zidentyfikować.

Swoim znaleziskiem podzielił się z portalem The Scottish Sun, gdzie opowiedział również:

"

Pojechałem do Fortrose, żeby zobaczyć delfiny w Chanonry Point, ale się nie pojawiły. Byłem przy Loch Ness dzień wcześniej i pomyślałem, że niektóre zdjęcia, które zrobiłem przypominały te z Loch Ness. Nie wiem, co to jest. Kim jestem, żeby o tym zadecydować? "