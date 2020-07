Potwór z legend miejskich zamiast pomników konfederatów? Nowy pomysł Amerykanów na walkę z rasizmem

Od czerwca 2020 roku w Stanach Zjednoczonych trwają protesty zwolenników ruchu Black Lives Matter. Ich celem jest wywarcie na opinii publicznej i obecnie rządzących politykach wprowadzenia szeregu zmian, które zakończą przejawy systemowego rasizmu obecnego od pokoleń na wielu płaszczyznach amerykańskiej kultury. Jednym z przejawów systemowego rasizmu są wciąż obecne w przestrzeni publicznej pomniki osób związanych z Konfederacją - strony wojny secesyjnej, która nie zgadzała się ze zniesieniem niewolnictwa na terenie USA. Powstał kolejny pomysł na zastąpienie okrytych złą sławą postaci historycznych.

Protesty BLM na całym świecie zwróciły uwagę na dość poważny problem - nobilitowanie pomnikami osób odpowiedzialnych za rasizm i kolonializm, a co za tym idzie, doprowadzenie do nieszczęścia milionów ludzi o innym kolorze skóry niż biały. Problem istnieje również w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wielu miastach południa nadal można spotkać pomniki konfederatów.

Z tego powodu w sieci powstała petycja adresowana do prezydenta USA, której autorzy mają nietuzinkowy sposób na pozbycie się symboli rasizmu z miejsc publicznych. Na portalu Change.org można znaleźć list otwarty, który optuje za zburzeniem istniejących pomników konfederatów w Zachodniej Wirginii i zastąpienie ich posągami Mothmana - potwora z legend miejskich.

Jak twórcy petycji argumentują swój pomysł?

"

Istnieje zbyt wiele posągów ikon Konfederacji, które nękają do dziś amerykańskie miasta. Niektóre zostały już usunięte - przy użyciu siły lub bez tego środka. Staramy się, aby każdy pomnik Konfederacji w Ameryce został usunięty i zmieniony na inny. Zalecamy, by zastępstwem był posąg Mothmana - lokalnej miejskiej legendy Zachodniej Wirginii. Mothman był po raz pierwszy widziany w 1966 roku i wpisał się w folklor zachodniej Wirginii. W przeciwieństwie do Konfederacji Mothman i jego dziedzictwo, nie są rasistowskie, antysemickie, homofobiczne, transfobiczne ani anty-LGBTQ. Mothman jest za to ikoną kultury i głównym odzwierciedleniem tego, co jest naprawdę ważne w amerykańskiej kulturze i historii. Stanowi również część dziedzictwa Zachodniej Wirginii i jest ważną postacią dla wielu mieszkańców tego stanu. Mothman dorobił się już posągu oraz corocznego weekendowego festiwalu w mieście Point Pleasant.

Wzywamy do usunięcia szkodliwych, rasistowskich posągów Konfederacji i zastąpienia ich posągami sławnych postaci amerykańskich, przede wszystkim Mothmana. Oprócz Mothmana każda inna miejska lub lokalna legenda również może zastąpić usunięte posągi Konfederacji. Mothman nie jest jedyną znaną amerykańską kryptydą, ale jest jednym ze słynniejszych stworzeń w Zachodniej Wirginii i w całych Stanach Zjednoczonych. Nadszedł czas, aby świętować dziedzictwo stanów i lokalnych historii, aby przeszła nienawiść, nie była już gloryfikowana. Poza tym Zachodnia Wirginia miała czynny udział w walce z Konfederacją i stała się jedynym ze stanów utworzonych przez oderwanie się od Konfederacji. Konfederacja nigdy nie była częścią Zachodniej Wirginii i teraz też nie powinna być. Natomiast Mothman jest ważną postacią historyczną i zasługuje na upamiętnienie.

Wzywamy do usunięcia szkodliwych, rasistowskich posągów Konfederacji i zastąpienia ich posągami sławnych postaci amerykańskich, przede wszystkim Mothmana. Oprócz Mothmana każda inna miejska lub lokalna legenda również może zastąpić usunięte posągi Konfederacji. Usuń rasistowskie, opresyjne dziedzictwo konfederacji i promuj dziedzictwo Mothmana i innych legend miejskich z amerykańskich miast. Nie ma miejsca na rasizm, który nie ma prawa trwać. Pozbycie się z Ameryki ostatnich śladów przywódców Konfederacji jest krokiem we właściwym kierunku. Celebruj lokalny folklor. Rozmontuj rasizm. "