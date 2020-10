Potworna zbrodnia w Szczecinie. Oblał partnerkę alkoholem i podpalił

Mężczyzna, który zabił swoją partnerkę poprzez oblanie jej spirytusem i podpalenie, odpowie przed sądem za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - poinformował portal Onet. Do dziś nikt nie wie, co skłoniło go do popełnienia tak potwornej zbrodni.

Oblał swoją partnerkę spirytusem, a następnie podpalił

Zdarzenie, w wyniku którego kobieta ze Szczecina poniosła śmierć, miało miejsce na początku kwietnia 2020 roku. Jak ustalili śledczy, spędzała wieczór w mieszkaniu w towarzystwie 64-letniego mężczyzny, który był jej partnerem. Pili alkohol. W pewnym momencie zaczęli się kłócić. W trakcie awantury sprawca oblał kobietę spirytusem, a następnie wziął do ręki zapalniczkę i z premedytacją ją podpalił. Jak podaje Onet, prokuratura nie ma wątpliwości, że mężczyzna działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia swojej partnerki.

Do szczecińskiego mieszkania, w którym rozegrał się dramat, przybyła policja i pogotowie. Medycy stwierdzili u ofiary rozległe poparzenia II i III stopnia. Mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej, kobieta zmarła na miejscu.

Zabójca ze Szczecina odpowie przed sądem

Jak wynika z relacji Alicji Macugowskiej-Kyszki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, 64-latek został zatrzymany, po czym na wniosek prokuratora trafił do tymczasowego aresztu. Po trwającym pół roku śledztwie akt oskarżenia wpłynął teraz do sądu. Mężczyzna odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu od 12 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Oskarżony nigdy wcześniej nie miał problemów z prawem. Śledztwo nie wykazało żadnego konkretnego motywu zbrodni.