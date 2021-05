Powerbank wybuchł w ręce. Nastolatek stracił palce

Nastolatek stracił palce w wyniku wybuchu powerbanku. Do wypadku doszło na Ukrainie.

Jak podaje PAP, 14-latek w Charkowie na wschodzie Ukrainy stracił dwa palce w wyniku wybuchu powerbanku, który trzymał w dłoni. Dodano, że urządzenie wybuchło podczas ładowania.

Ukraina: Wybuchł powerbank. Nastolatek stracił palce

Zapewne niejednokrotnie ładowaliście telefon używając powerbanka, który trzymaliście w dłoni. Nigdy zapewne nie przyszło Wam do głowy, że może zakończyć się to wypadkiem. Niestety tak właśnie stało się na Ukrainie. Do wypadku doszło w niedzielę po południu. W komunikacie charkowskiej policji możemy przeczytać:

Policja ustaliła, że 14-letni chłopiec przebywał w miejscu zamieszkania bez opieki rodziców, a w jego ręku wybuchła przenośna ładowarka (powerbank). Chłopca z amputacją urazową pierwszego i drugiego palca lewej dłoni przewieziono do szpitala.

Nastolatek przeszedł operację. Portal Suspilne podaje, cytując charkowską policję, że urządzenie wybuchło, kiedy było podłączone do ładowania. Policja ustala, gdzie kupiono urządzenie i z jakiej przyczyny doszło do wybuchu.