Powieść polskiego pisarza najlepszą książką miesiąca według "The Times"

Prestiżowy brytyjski magazyn okrzyknął "Króla" Szczepana Twardocha najlepszą powieścią historyczną kwietnia 2020. To kolejny sukces uznanego polskiego pisarza.

"Król" Szczepana Twardocha wyróżniony przez "The Times"

Jak podaje Onet, Twardoch po raz kolejny został doceniony przez zagraniczne media. W styczniu 2020 roku powieść "Król" polecił "The New York Times". Teraz przyszła pora na prasę z Wielkiej Brytanii.

Na Wyspach "Król" ukazał się pod tytułem "The King of Warsaw". Za tłumaczenie na jeżyk angielski odpowiada Sean Gasper Bye. Powieść Twardocha zebrała niezwykle pozytywne recenzje. Z tego powodu została jedną z książek kwietnia 2020 roku. Bestsellerowa powieść ukazała się po raz pierwszy w 2016 roku. Opowiada o losach przedwojennej Warszawy. Dzięki barwnym opisom autora, czytelnik może zakraść się do zakamarków świata, który już nie istnieje - tygla kulturowego stolicy, po którym obecnie widzimy jedynie marne pozostałości.

Dwa lata później na rynek trafiła kontynuacja "Króla" zatytułowana "Królestwo". Tym razem śledzimy losy pobocznych bohaterów, zaprezentowanych w części pierwszej oraz syna protagonisty. W "Królestwie" pojawiają się wątki zapoczątkowane w "Królu". Czytelnik ponownie dostaje możliwość zwiedzenia dawnej Warszawy oraz przyjrzeć się zjawiskom, które obecnie na stałe są splecione ze współczesnym obrazem Polski.

"Król" - kiedy powstanie serial?

Popularność powieści Twardocha sprawiła, że zainteresowali się nimi filmowcy. Od jakiegoś czasu trwają prace nad przeniesieniem "Króla" na mały ekran. Za serial odpowie Jan P. Matuszyński. Scenarzystami zostali Łukasz M. Maciejewski, Dana Łukasińska a także sam Twardoch. Producentami serialu "Król" są Canal+ i Aurum Film. W Jakuba Szapiro wcielił się Michał Żurawski. W roli Moszego Bernsztajna zobaczymy Kacpra Olszewskiego. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi na antenę Canal+.

