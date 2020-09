Powrót dzieci do przedszkoli. Mokły w ogromnej kolejce, bo wpuszczali po jednej osobie

Powrót dzieci do szkół i przedszkoli to aktualnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dyskusji Polaków. Pandemia koronawirusa zmusiła władze do decyzji zamknięcia placówek, jednak zgodnie z planem luzowania obostrzeń, również uczniowie od 1 września wrócili do nauki stacjonarnej. Komentujący jak zwykle podzielili się na kilka obozów. Część z osób zabierających głos w sprawie twierdzi, że placówki nie są odpowiednio przygotowane do ponownego otwarcia, ponadto dzieci to grupa, którą trudno przypilnować i wymagać od niej przestrzegania reżimu sanitarnego. Inni uważają, że nauka online kompletnie się nie sprawdza, a młodzież powinna wrócić do szkolnych ławek.

Powrót do przedszkoli. Dzieci mokły w ogromnej kolejce

Nowa rzeczywistość doprowadza do wielu absurdalnych sytuacji. Koronawirus pojawił się w jednej ze szkół jeszcze przed rozpoczęciem roku. Z kolei przed jednym z przedszkoli w Ząbkach podczas ulewy ustawiła się ogromna kolejna rodziców z maluchami.

Do budynku wpuszczano po jednej osobie. Ograniczenia spowodowały długi czas oczekiwania na swoją kolej. Nie było wyjścia. Rodziny musiały stać w deszczu.

Jak donosi Radio Kolor, pracownica placówki potwierdziła, że kolejka była bardzo długa, jednak zaistniałej sytuacji nie są winne przepisy, ale rodzice. Opiekunowie przedszkolaków nie wydrukowali deklaracji związanych z koronawirusem, co wydłużyło czas oczekiwania na wejście do budynku.