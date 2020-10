Powstaje gra Star Wars: The Force Unleashed 3? Twórcy są zachęceni sukcesem Fallen Order

Według nowych plotek, EA ma pracować nad Star Wars: The Force Unleashed 3. Projekt najprawdopodobniej jest przeznaczony na konsole PS5, Xbox Series X/S oraz pecety, chociaż niewykluczone są wersje na PS4 i Xboksa One. Na początku współpracy Disneya i EA wydawało się, że twórcy skupią się na grach multiplayer pokroju Battlefronta, ale sukces Star Wars Jedi: Fallen Order mógł zmienić ich zdanie.

Powstaje gra Star Wars: The Force Unleashed 3?

Plotki pochodzą od branżowego insidera, Daniela Richtmana, który zasugerował, że Star Wars: The Force Unleashed 3 może być już we wczesnej fazie produkcyjnej. Niestety, więcej szczegółów dotyczących daty premiery, czy tego, kto w ogóle jest twórcą produkcji w tym momencie na razie nie znamy.

Wiecie, na razie jest to całkowita plotka, która nawet jeśli się okaże prawdziwa, to może ulec ogromnym zmianom. The Force Unleashed 2 zakończyło się w taki sposób, że spokojnie można stworzyć jego kontynuację. Z drugiej strony, EA raczej postawi na kontynuację Jedi: Fallen Order, sprawdzonej marki z ich rąk, aniżeli stworzenie kolejnej odsłony serii, która nigdy nie była absolutnym megahitem.

Problemem może być również fakt, że obydwie części The Force Unleashed były osadzone w "starym" kanonie, nieuznawanym dzisiaj przez Disney. Trzecia gra z serii powstawała jeszcze w 2012 roku, ale została anulowana, gdy prawa do marki Star Wars przejął Disney.