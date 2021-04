Powstaje gra The Mandalorian. Jak będzie wyglądała i kto ją zrobi?

"The Mandalorian" z miejsca stał się jednym z najpopularniejszych seriali na świecie. Pierwsze dwa sezony spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów, więc Disney planuje rozwinąć markę w różne strony.

The Mandalorian doczeka się własnej gry wideo?

Biorąc pod uwagę sukces, jakim były dwa sezony "The Mandaloriana", zaskoczeniem chyba nie będzie fakt, iż podobno trwają już prace nad grą z tytułowym bohaterem w roli głównej. Na razie strzelamy, że produkcja będzie przeznaczona na PlayStation 5, Xboksy Series X/S oraz oczywiście na pecety. Najgorsze jest jednak to, że nie ma absolutnie ŻADNYCH szczegółów na temat tej (w gruncie rzeczy tylko potencjalnej) produkcji.

Nie wiemy więc ani kto robi grę, do jakiego gatunku będzie należała (trzecioosobowa gra akcji zdaje się być jednak najbardziej logicznym strzałem), ani kiedy mogłaby się pojawić na półkach sklepowych. Co wiemy? Tyle, że jako pierwszy o tych rewelacjach poinformował nas Nick Baker, insider specjalizujący się w opisywaniu przecieków z dużych studiów.

Baker zauważył bowiem, że Phil Spencer (szef Xboksa) miał podczas niedawnego spotkania na półce figurkę z "The Mandalorian". Może po prostu jest fanem? No nie do końca - jak opisał reporter, Spencer lubi w ten sposób zapowiadać nadchodzące wieści. Przypomniał o tym, że Spencer miał na półce m.in. Xboksa Series X na kilka miesięcy przed oficjalnym zaprezentowaniem konsoli.

Baker dodał na Twitterze, że sam słyszał już kilkukrotnie, że "ktoś robi grę na podstawie The Mandalorian", ale żadnych szczegółów nie podał.

Warto zaznaczyć, że sam tweet został usunięty, a jego treść poznaliśmy dzięki Comicbook.com - to może pokazywać, że coś faktycznie jest na rzeczy. Miejmy nadzieję, że niedługo poznamy oficjalne informacje na temat tych plotek, ponieważ na razie żadna z potencjalnie zaangażowanych firm nie skomentowała sprawy.