Powstaje nowa gra "Batman: Arkham". Będzie restartem serii o Mrocznym rycerzu

To, że powstaje nowa gra o Batmanie od studia WB Montreal, nie jest żadną tajemnicą. Firma dzieliła się tajemniczymi postami na mediach społecznościowych, które szybko zostały powiązane z "gackiem", co podekscytowało fanów. Wszystko dlatego, że ostatnia gra z serii, czyli "Batman: Arkham Knight" zadebiutowała w 2015 roku. Wcześniej między kolejnymi częściami były jedynie 2 lata przerwy - ta trwa teraz już prawie 5 lat.

Powstaje nowa gra o Batmanie od twórców Arkham Origins

Dlatego też nikogo nie powinny dziwić nowe doniesienia od insidera o pseudonimie Sabi. Według jego informacji, którymi podzielił się na Twitterze, nowa produkcja ma być rebootem całej serii "Arkham". Fabuła ma się natomiast skupić na Court of Owls, czyli tajemniczej grupie wpływowych mieszkańców Gotham, którzy zarządzają z podziemia całym miastem. W sprawę zostaje zamieszany nie tylko Batman, ale też Bruce Wayne, który jako młody miliarder planujący duże zmiany w mieście staje się ich wrogiem numer jeden.

Niestety, tweety Sabiego zostały już usunięte, ale na szczęście portal Heroic Hollywood przepisał ich zawartość:

" Miałem okazję porozmawiać z wieloma osobami... Nowa gra o Batmanie wydaje się być rebootem. Tytuł wielokrotnie się zmieniał w trakcie produkcji. Na szczęście, Court of Owls wciąż jest głównym tematem fabuły. [...] Dowiedziałem się, że definitywnie jest rebootem, więc najprawdopodobniej chodzi o serię "Arkham". "

Niestety, dopóki informacje nie zostaną oficjalnie potwierdzone przez Warner Bros. Montreal, czy DC Comics, to pozostają one jedynie plotkami. Na szczęście w produkcji jest również film o Mrocznym rycerzu, którego zagra Robert Pattinson. Premiera "The Batman" jest planowana na lipiec 2021 roku.