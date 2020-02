Pewien klub nocny będzie grał na imprezach tylko muzykę Oasis

Jedno jest pewne - pewien londyński klub nocny jest definitywnie bezpieczny jeśli chodzi o repertuar. Wydarzenie jest określone jako "jedyna na świecie klubowa noc z udziałem Oasis". Podczas imprezy przez 4 godziny będzie grana muzyka Oasis, a całość jest określona "musem dla fanów Oasis".

Pewien klub będzie grał tylko muzykę Oasis

Niestety, nie jest to inicjatywa, która będzie powtarzana noc w noc. Pierwsza z imprez odbędzie się w Londynie w klubie Dingwalls 13 marca, a kolejne są w Manchesterze (1 maja) oraz Dublinie (15 maja). Wydarzenie będzie trwało od 23 do 3 w nocy z piątku na sobotę. Oprócz prawdziwych hitów braci Gallagher, DJ-e zamierzają prezentować również nieznane b-side'y oraz nagrania z koncertów.

Organizatorzy zapowiadają również, że prowadzący imprezy będą zbierali zamówienia muzyczne od uczestników. Oczywiście warunek jest jeden - utwory muszą pochodzić od jednego z Gallagherów.

Wejściówka będzie kosztowała 10 funtów. Impreza jest promowana natomiast hasłem:

" Jako, że powrót nie wygląda na zbyt prawdopodobny, to fani będą mieli szanse na zabawę przy muzyce Oasis przez 4 godziny bez przerwy. "

Jeśli chodzi zaś o samych braci Gallagher, to panowie niedawno (o dziwo) sobie dogryzali. Tym razem poszło o nowy singiel Liama, który nosi tytuł "Once". Noel zażartował na Twitterze, że jego nazwa "dokładnie określa to, ile razy powinien zostać zagrany na żywo".