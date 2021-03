Powstaje program kulinarny z marihuaną w roli głównej. O co chodzi w "Chopped 420"?

Marihuana będzie główną bohaterką nowego programu kulinarnego. "Chopped 420" to nowa propozycja od Food Network, która ma zadebiutować w telewizji jeszcze w tym roku. Co wiemy o produkcji?

Oto program kulinarny z marihuaną w roli głównej. Na czym polega Chopped 420?

Jak podaje serwis Deadline, Food Network szykuje prawdziwą kuchenną rewolucję. W planach jest bowiem program "Chopped 420", spin-off popularnego "Chopped".

W każdym odcinku 4 szefów kuchni staje do walki o spore nagrody. Ich zadaniem jest stworzenie przystawki, dania głównego i deseru przy pomocy składników, które znajdą w koszykach piknikowych. Oczywiście każdy z nich jest nietypowy i trudny do przygotowania.

Jak nietrudno się domyślić, w nowej wersji programu to konopie będą jednym z elementów każdego dania.

Gospodarzem programu będzie komik Ron Funches, natomiast jurorami programu będą Esther Choi, Luke Reyes i Sam Talbot. Premiera programu jest planowana na... 20 kwietnia, a "Chopped 420" będzie emitowane na discovery+. Data wydaje się być idealna.

Twórcy obiecują, że to będzie "pierwszy raz w historii naszego programu, kiedy to szefowie będą używali konopi do ulepszania swoich potraw". Obiecują jednocześnie, że na widzów czeka "ostra jazda". Nagrodą główną będzie 10 tysięcy dolarów.