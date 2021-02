Powstał pierwszy album, który nagrało nienarodzone dziecko. Fragment płyty pojawił się w sieci

Luca Yupanqui to najprawdopodobniej pierwsze dziecko na świecie, które nagrało swoją debiutancką płytę jeszcze przed narodzinami. Proces dokonał się jeszcze w łonie matki. Na intrygujący pomysł wpadli rodzice malucha, którzy sami są muzykami.

Elizabeth Hart to basistka eksperymentalnego zespołu rockowego Psychic Ills. Jej partner Ivan Diaz również zajmuje się muzyką, pracował między innymi z producentem muzycznym Lee "Scratch" Perrym. Para może pochwalić się dzieckiem, które nagrało swoją pierwszą płytę przed narodzinami.

Debiutancki album Luca Yupanqui nosi tytuł "Sounds of the Unborn" i ma ukazać się 2 kwietnia 2021 roku pod barwami wytwórni Sacred Bones. W sieci można już zamawiać preorder wyjątkowego albumu.

Jak czytamy na stronie wytwórni:

"Sounds of the Unborn" jest wyrazem życia w jego kosmicznym wymiarze. To zapis stanu przed pojawieniem się umysłu, wpływów, to stan przedludzki. To pierwszy album stworzony przez osobę, która była jeszcze w łonie matki. Jest on wyrazem duszy, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego ani nie oddychała powietrzem. To przesłanie, które pochodzi z innej sfery i podwarstwy naszego istnienia.