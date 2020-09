Powstał pierwszy w Polsce mural hołdujący Kobe'emu Bryantowi i jego córce

Jak podaje portal Starogard.pl, na jednym z osiedli w Starogardzie Gdańskim właśnie odsłonięto pierwszy w Polsce mural poświęcony Kobe'emu Bryantowi, jego córce GiGi oraz 7 pozostałym ofiarom katastrofy w Calabasas. Twórcy stwierdzili bowiem, że widoczne na jednym z osiedli pomazane ściany nie pasowały za bardzo do będącego nieopodal nowego boiska do koszykówki. 9 artystów i fanów kosza z Pomorza postanowiło to zmienić.

Powstał pierwszy w Polsce mural Kobe'ego i GiGi

Twórcy postanowili m.in. zebrać na portalu zrzutka.pl niezbędne fundusze do zakupu farb. Jak w rozmowie z portalem Starogard.pl powiedział twórca o pseudonimie "Kiosk":

" Zorganizowaliśmy zrzutkę na portalu zrzutka.pl. Przedstawiliśmy nasz pomysł, opisaliśmy ideę, miejsce i przesłanie, a także artystów, którzy podjęli się wyzwania. W niespełna dwa tygodnie zebraliśmy potrzebną do zakupu farb kwotę ponad 2000 zł, za co wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy. "

Z relacji portalu wynika też, że swoją cegiełkę do sprawy dorzuciła Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie. Zarządcy byli pozytywnie nastawieni do pomysłu artystów i specjalnie dla nich przygotowali nawet ściany do malowania.

Mural został namalowany przez 9 osób 19 września 2020 roku. Oprócz wizerunków Kobe'ego i Gianny artyści umieścili tam również nazwiska 7 pozostałych ofiar wypadku helikoptera.

Jak w rozmowie z Starogardem.pl opowiada "Kiosk":

" Kobe Bryant w środowisku uznawany jest za wzór sportowca. Przez lata definiował NBA i był, jak to ktoś pięknie określił, swego rodzaju pomostem między Michaelem Jordanem a LeBronem Jamesem. Miał wyjątkową osobowość. Teraz będzie przyglądał się dzieciakom i młodym sportowcom, grającym na pobliskim boisku w Starogardzie Gdańskim. Być może któryś z nich uczyni go swoim wzorem do naśladowania. "

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia muralu: