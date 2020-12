Powstał pomnik Dartha Vadera. Odtwórca złoczyńcy został upamiętniony [WIDEO]

Chyba nie ma słynniejszej postaci z "Gwiezdnych Wojen" niż Darth Vader. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że antagonista z kosmicznej sagi jest jednym z najlepszych złoczyńców w historii Hollywood. Nic więc dziwnego, że cieszy się popularnością nie tylko wśród fanów "Star Wars".

Darth Vader doczekał się pomnika w Bristolu

28 listopada 2020 roku odszedł David Prowse - aktor, który wcielał się w Dartha Vadera w oryginalnej trylogii "Gwiezdnych Wojen". Jego śmierć nie odbiła się bez echa. Hołd artyście złożyli fani oraz koledzy z planu.

Internetowe wspomnienia związane z Prowsem to jednak niejedyna forma upamiętnienia aktora. Przedstawiciele miasta Bristol postanowili uhonorować odtwórcę Lorda Vadera pomnikiem przedstawiającym złoczyńcę. Monument stanął w sercu brytyjskiej miejscowości. Prowse pochodził z Bristolu i w ten sposób mieszkańcy miasta postanowili złożyć mu pośmiertny dowód wdzięczności.

Jak podaje portal Bristol 247, miniaturowy Darth Vader stanął na pustym cokole w centrum Bristolu, który do niedawna należał do kamiennego przedstawienia Edwarda Colstona - brytyjskiego kupca, filantropa i Torysa, który był zaangażowany w handel niewolnikami. Podczas protestów ruchu Black Lives Matter jego podobizna została zrzucona z postumentu prosto do rzeki Avon na znak solidarności z demonstrantami z USA.

Cokół ział pustką od czerwca 2020 roku. Po śmierci Prowse'a mieszkańcy Brustolu uznali, że znaleźli idealne zastosowanie dla kamiennej podstawy i umieścili na niej figurę Dartha Vadera, który wyciąga rękę w morderczym geście znanym z "Nowej Nadziei". Chociaż zastąpienie handlarza niewolników złoczyńcą z "Gwiezdnych Wojen" może wzbudzać pewne wątpliwości, posąg ma podwójne znaczenie. Nie tylko upamiętnia Prowse'a, ale również składa hołd niewolnikom, bowiem Anakin Skywalker, który z czasem zmienił się w Sitha, został sprzedany wraz z matką do niewoli, jak został to pokazane w "Mrocznym Widmie".

Prowse urodził się w Bristolu w 1935 roku i dorastał w dzielnicy Southmead. To właśnie dzięki niemu Vader był wysokim, budzącym respekt postawnym mężczyzną. Warto jednak pamiętać, że głosu postaci użyczył James Earl Jones. Oprócz oryginalnej trylogii Prowse wystąpił między innymi w "Mechanicznej pomarańczy" Stanelya Kubricka, serialu science fiction "The Tomorrow People" oraz trzykrotnie wcielił się w potwora Frankensteina. Pomagał też trenować Christopherowi Reeve'owi do roli Supermana.

Chociaż pomnik Vadera jest tymczasowy, mieszkańcy Bristolu stworzyli petycję internetową, w której domagają się, by podobizna bohatera "Gwiezdnych Wojen" pozostała w sercu miasta na stałe. Pojawił się też pomysł, by upamiętnić Prowse'a drugim monumentem, przedstawiającym inną ważną postać, w którą się wcielił - Green Cross Code Mana - brytyjskiego superbohatera stworzonego, by uczyć dzieci bezpieczeństwa na drodze. Miejmy nadzieję, że włodarze miasta posłuchają obywateli i Darth Vader na zawsze będzie pilnował Bristolu.