Powstał test, który ocenia przebieg choroby COVID-19

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Badacze z Royal College of Surgeons in Ireland opracowali prosty test, który pozwala przewidzieć przebieg COVID-19. Mówiąc ściślej, dzięki jego wynikom można stwierdzić, czy dojdzie do zaostrzenia przebiegu choroby spowodowanej wirusem.

Powstał test na COVID-19, który określi przebieg choroby

Test polega na pomiarze poziomu dwóch cząsteczek regulujących pracę układu odpornościowego i stanów zapalnych - interleukiny 6 (IL-6) oraz interleukiny 10 (IL-10). Pierwsza ma nasilać stan zapalny, a druga go wygaszać. Stosunek obu parametrów pomoże obliczyć ryzyko zaostrzenia przebiegu COVID-19.

Punkty w systemie Dublin-Boston (ponieważ właśnie tak dla ułatwienia nazwano skalę) łatwo obliczyć, a badanie można zastosować u wszystkich osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 - twierdzi prof. Gerry McElvaney z RCSI.

Dodał też (tłumaczenie PAP):

" Oparta na rzetelnych informacjach prognoza pozwoli określić, kiedy zintensyfikować opiekę lub zmniejszyć jej poziom. To klucz do skutecznego zarządzania zasobami w czasie obecnej pandemii. "

Nowy test pomoże też w ocenie skuteczności leczenia COVID-19, ponieważ pomoże w identyfikacji zabiegów poprawiających samopoczucie pacjentów przechodzących przez różne stadia choroby.

Przypominamy, że zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo, łagodnie, umiarkowanie lub prowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). W ciężkiej postaci rozwija się dwuetapowo, z pogorszeniem stanu zdrowia przeważnie w ciągu 9-12 dni od czasu wystąpienia pierwszych objawów.