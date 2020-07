Powstała aplikacja, która ma pokazywać zjawiska paranormalne. "Poznaj świat, o którego istnieniu nigdy nie wiedziałeś"

Aplikacja, która ma pomóc znaleźć nadprzyrodzone zjawiska, zyskuje coraz większe grono fanów. Czy szykuje się hit na miarę Pokemon Go lub Minecraft Earth? Sprawdźcie sami!

Czym jest Randonautica?

Randonautica to aplikacja, która generuje losowy zestaw współrzędnych, zachęcając użytkownika do odwiedzenia ich w celu przeżycia przygody. Apka na podstawie naszej lokalizacji ma kierować nas w ciekawe do odwiedzenia miejsca mieszczące się w naszej okolicy. Dzięki niej użytkownik może oderwać się od codzienności i wyruszyć w tajemniczą podróż do otaczającego go świata.

Jak sama nazwa wskazuje, wybór miejsc jest losowy. Użytkownik nigdy więc nie wie, gdzie i na co trafi po dotarciu do celu. Po pobraniu, zaakceptowaniu regulaminu i zainstalowaniu oprogramowania gracz otrzymuje losowo wybrany pin na mapie, do którego ma się udać z pomocą zainstalowanych w smartfonie map nawigacyjnych.

Randonautica: aplikacja, która miesza użytkownikom w głowach?

Ulice, parki i skwery nie raz były już miejscem rozgrywek gier z rozszerzoną rzeczywistością. Wcześniej pasjonowano się grą Pokemon Go, później popularność zyskała gra Minecraft Earth. Od niedawna na popularności zyskuje Randonautica.

Autorzy aplikacji proszą, by gracze przed losowaniem lokalizacji intensywnie pomyślał nad tym, co chciałby zobaczyć, przybywając na miejsce. Przekonują również uczestników, że dzięki temu przeżyją niezapomniane przygody. Dzięki temu wokół aplikacji tworzy się atmosfera tajemniczości, a niektórzy jej posiadacze są przekonani, że dzięki niej można wytropić nawiedzone miejsca.

Randonautica z dnia na dzień zyskuje popularność

Aplikację szczególnie mocno pokochali fani TikToka. Jakiś czas temu pojawił się tam film zapłakanej użytkowniczki, która opowiedziała, że po instalacji aplikacja zaprowadziła ją w miejsce, gdzie odnalazła martwe ciało.

Zdania użytkowników na temat aplikacji są podzielone. Jedni twierdzą, że we wskazanych lokalizacjach nic nie ma, choć inni pokazują na swoich filmach w Internecie, że faktycznie znaleźli to, o czym wcześniej pomyśleli.

Aplikacja jest dostępna do ściągnięcia w popularnych serwisach z oprogramowaniem na systemy Android i iOS.

