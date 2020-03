Powstała cyfrowa mapa koronawirusa w Polsce. Można śledzić na niej zarażenia w czasie rzeczywistym

16 marca przed południem odbyła się kolejna konferencja prasowa z udziałem Łukasza Szumowskiego. Minister zdrowia nie miał dla Polaków wielu dobrych wieści. Poinformował, że w naszym kraju zanotowano już 150 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Co więcej, Szumowski ostrzega, że jeszcze w tym tygodniu liczba może wzrosnąć do czterocyfrowego wyniku. Minister jednocześnie pochwalił Polaków za stosowanie się do nakazów i przestrzeganie kwarantanny. Podkreślił również, że postawa jest bardzo budująca i niezbędna w walce z wirusem.

Cyfrowa mapa koronawirusa w Polsce

Nic więc dziwnego, że w dobie wzrastających statystyk dotyczących epidemii, rośnie też społeczny niepokój. Esri Polska, producenci systemów informacji gospodarczej i narzędzi do analizowania danych, postanowili na bieżąco zbierać informacje na temat koronawirusa.

Powstała cyfrowa mapa koronawirusa w Polsce, która śledzi w czasie rzeczywistym rozprzestrzenianie się choroby na terenie naszego kraju. Możecie zobaczyć ją TUTAJ.

Na mapie widzimy liczbę potwierdzonych zakażeń w Polsce i na świecie, statystyki dotyczące przypadków śmiertelnych oraz podział chorych na narodowości. Aktualnie na szczycie wydłużającej się listy znajdują się Chiny, gdzie choruje już ponad 81 tysięcy osób, drugie miejsce należy do Włoch - tam liczba zakażonych dobija do 25 tysięcy.

Narzędzie informuje użytkowników także o dokładnych miejscach, gdzie zdiagnozowani chorzy są hospitalizowani. Na stronie internetowej widzimy też listę oddziałów zakaźnych, które zostały dedykowane pacjentom zakażonym koronawirusem w Polsce oraz podział zarażonych na województwa. Twórcy mapy nie zapomnieli także o podaniu źródeł informacji oraz odesłaniach do poszerzenia wiedzy na temat epidemii.

Podobna mapa świata w wersji anglojęzycznej trafiła do sieci już 22 stycznia. Panele są aktualizowane na bieżąco, dzięki czemu w jednym miejscu możemy monitorować liczbę ofiar śmiertelnych, zachorowań na COVID-19 oraz wyleczeń z chroby.

