Powstały roboty, które umieją tańczyć. Internet już ich nienawidzi

To koniec. Było miło świecie, ale roboty już potrafią tańczyć. To znaczy, że scenariusz znany z "Terminatora" jest już tylko kwestią czasu. A przynajmniej tak twierdzi internet.

Oto robot, który umie tańczyć. Czas apokalipsy jest już blisko?

Boston Dynamics pokazało światu swój nowy projekt - grupę tańczących robotów. Naukowcy i inżynierowie stwierdzili, że to będzie świetny sposób na zakończenie 2020 roku i danie nadziei na lepszy rok 2021.

Patrząc jednak na wszystko, co się wydarzyło w 2020 roku, nie jesteśmy pewni, czy ich inicjatywa była tak dobra, jak myśleli. Chociaż sporo osób jest pod wrażeniem tego dokonania, to jest też spora grupa osób, która podchodzi do tego projektu z rezerwą.

Jedyne czego nam brakowało w 2020 roku, to apokalipsy znanej z "Terminatora". Bo przecież skoro humanoidalny Atlas, psi Spot i twardy Handle potrafią tańczyć, to jakim problemem jest nauczenie ich... no wiecie, zabijania? Z jednej strony gratulujemy Boston Dynamics dokonań, ale z drugiej - mogliście się wstrzymać z pokazaniem tego projektu chociaż do Nowego Roku:

Profesor Reza Zadeh z uniwersytetu Stanford stwierdził, że "to całkiem kozackie, że taniec sprawia, iż roboty są mniej przerażające". Pierwszą odpowiedź pod tym postem dodał Elon Musk, który zapytał zwyczajnie: "Mniej?". Zgadzamy się z założycielem Tesli - jeśli już, to ich działanie jest odwrotne.