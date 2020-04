Powstańcy Warszawscy dziękują służbom medycznym za ich walkę. "Towarzyszymy wam myślą i całym sercem"

Bohaterowie bohaterom. Tak list wystosowany przez Powstańców Warszawskich do polskiej służby zdrowia określił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. To właśnie on zamieścił treść listu na swoim twitterowym koncie.

Powstańcy Warszawscy dziękują służbom medycznym za ich walkę

Powstańcy zwrócili się z listem do prezydenta stolicy. Dziękują w nim wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy w tych trudnych czasach walczą z koronawirusem, narażając przy tym własne życie. To jednak nie wszystko. Wystosowali też apel do polskiej młodzieży. Nawołują do stosowania środków bezpieczeństwa i pozostania w domach.

Pełna treść listu brzmi następująco:

" Powstańcy do Służby Zdrowia My, żyjące jeszcze uczestniczki i uczestnicy Powstania Warszawskiego, służba liniowa i służba sanitarna, zwracamy się do was, naszych dzisiejszych koleżanek i kolegów znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych, z wyrazami podziękowań, uznania, wdzięczności. Dobrze znamy cenę tej służby i towarzyszymy Wam myślą i całym sercem. Zwracamy się też do całej polskiej młodzieży: kochani młodzi ludzie – zostając w domach i ucząc się rzetelnie w czasie tej koszmarnej epidemii pomagacie tym, którzy walczą też o wasze życie i waszą przyszłość. Bądźcie z nimi solidarni! "

List podpisali: Anna Jakubowska ps. "Paulinka", Halina Jędrzejewska ps. "Sławka", Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek", Anna Trzeciakowska ps. "Grodzka", Maria Wiśniewska ps. "Pucia" albo "Malina", Barbara Matys-Wysiadecka ps. "Baśka – Bomba", Krystyna Zachwatowicz-Wajda ps. "Czyżyk" oraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski ps. "Antek".

