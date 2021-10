Powstanie gra na podstawie "Cichego miejsca". To będzie horror dla pojedynczego gracza

Ciche miejsce - seria doczeka się gry wideo

Powstaje gra na podstawie "Cichego miejsca". Stworzą ją studia Saber Interactive, iLLOGIKA i EP1T0ME, a zadebiutuje w 2022 roku. Niestety, nie wiemy jeszcze na jakie platformy zostanie przeznaczona, ale twórcy zdradzili kilka szczegółów na temat tego projektu.

W krótkim opisie produkcji dostępnym na stronie czytamy, że tytuł ma być "przerażającą grą wideo", która ma opowiadać o "nieopowiedzianej wcześniej opowieści osadzonej w świecie Cichego miejsca". To jest bardzo dobra decyzja - w końcu gry na podstawie filmów (i vice versa) zwykle były absolutnie obrzydliwe.

Na łamach IGN pojawiło się oświadczenie Saber Interactive. W nim wytłumaczono, że firma będzie wydawcą produkcji, natomiast iLLOGIKA stworzy samą grę:

To będzie pierwsza gra osadzona w świecie "Cichego miejsca". Otrzymamy w niej oryginalną historię i gameplay, który będzie oddawał napięcie, emocje i dramaturgię z serii. Projekt stworzą twórcy ze studia iLLOGIKA, w którym pracują m.in. artyści z serii Rainbow Six oraz Far Cry.

Saber Interactive ma na swoim koncie m.in. WWE 2K Battlegrounds, NBA 2K Battlegrounds, Crysis Remastered, a także różne wersje Wiedźmina 3. iLLOGIKA stworzyła natomiast gry mobilne oraz niezależne produkcje pokroju Dexter: Hidden Darkness, Deus Ex Go, Hitman Go VR, Subaeria oraz Lara Croft Go.

Gra Ciche miejsce nie ma jeszcze daty premiery, ale ma się pojawić w sprzedaży w 2022 roku.