Pożar w Czarnobylu. Ogień jest bardzo blisko odpadów radioaktywnych

Trwa pandemia koronawirusa, a świat spotkała kolejna tragedia. Od wielu dni nie kończą się pożary lasów na Ukrainie. Ogień dotarł już do tak zwanej Zony - miasta Prypeć i zbliża się w stronę nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu, gdzie nadal znajdują się odpady radioaktywne. Jak pożar odbije się na Polsce?

Według informacji podanych przez Polską Agencję Prasową, od 4 kwietnia ukraińscy strażacy starają się ugasić ogień, który szaleje po lasach w okolicy Czarnobyla. Jarosława Jemelianenko - prezes Stowarzyszenia Czarnobylskich Przewodników uważa, że sytuacja osiągnęła stan "krytyczny".

Mężczyzna podzielił się informacjami na temat pożaru na Facebooku. Post zamieścił 13 kwietnia 2020 roku.

"

Zona płonie. Miejscowe władze meldują, że wszystko jest pod kontrolą, ale w rzeczywistości ogień gwałtownie obejmuje nowe terytoria. Do rządu nie docierają informacje o prawdziwej sytuacji albo wybrał on politykę przemilczania jak radzieckie władze w 1986 roku. Teraz ogień dotarł do Prypeci i jest dwa kilometry od składów radioaktywnych odpadów ‘Pidlisnyj’, gdzie znajdują się najbardziej wysokoaktywne odpady radioaktywne z całej czarnobylskiej strefy, i od samej Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Dosyć udawania, że wszystko jest OK! Powiedzcie ludziom, co naprawdę dzieje się z pożarem. "