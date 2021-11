Poznaj modne kurtki zimowe męskie na sezon zimowy 2021/2022!

Zimowy sezon 2021/2022 obfituje w różnorodne trendy, dzięki czemu każdy mężczyzna będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Co ciekawe, w tym sezonie można znaleźć trochę kontrastowych trendów - z jednej strony modne będą ekstrawaganckie kurtki w wersji maxi, z drugiej - klasyczne wełniane płaszcze. To samo tyczy się kolorystyki. Nieśmiertelna czerń stanowi mocny trend. Jednocześnie, modne będą wyraziste, jaskrawe kolory, takie jak np. indygo, czy czerwień. Co dokładniej będą nosić mężczyźni w nadchodzącym sezonie?

Kurtka zimowa męska - jakie fasony będą modne w nadchodzącym sezonie?

W tym roku zarówno miłośnicy elegancji, jak i casualu, czy też sportowego stylu, z łatwością znajdą produkty, odpowiadające ich potrzebom i upodobaniom estetycznym. Kurtki męskie zimowe można znaleźć w sklepach stacjonarnych i internetowych. Jednym z internetowych sklepów wartych uwagi jest DStreet, gdzie w jednej z kategorii znajdziesz kurtki zimowe męskie i młodzieżowe . Wśród modeli na sezon 2021/2022 z znajdziemy wiele modnych i ciekawych fasonów, które w przyszłości z pewnością będziemy widywać na ulicach polskich miast. Jakim rodzajom kurtek na zimę na pewno warto się przyjrzeć? Sprawdźmy!

Lubisz styl sportowy? Świetnie, ponieważ w tym sezonie króluje wygoda i funkcjonalność!

Jeżeli jesteś fanem sportu, to z pewnością wiesz, jak wyglądają kurtki noszone np. podczas jazdy na nartach lub podczas górskich wypraw. Sportowe modele stały się w tym roku inspiracją do stworzenia zimowych kurtek w miejskim stylu. Kurtka zimowa męska ma być przede wszystkim praktyczna i wygodna. Dlatego wśród modnych fasonów znajdziesz nie tylko produkty nawiązujące do narciarskiej stylistyki, ale też pilotki, koniecznie z futrzanym kołnierzem! Niesłabnącą popularnością cieszą się również modele typu oversize, które zapewniają dużo swobody, przez co są niezwykle wygodne.

Wolisz klasyczną elegancję? Modne kurtki męskie zimowe mogą mieć tradycyjną formę

Preferujesz casualowy lub elegancki look? W takim razie do gustu z pewnością przypadną ci modne bosmanki - wełniane, klasyczne, eleganckie kurtki, które mają ponadczasowy design, który zawsze wygląda dobrze. A dodatkowo w tym sezonie są jednym z najgorętszych trendów! Bosmanki doskonale pasują do marynarek i koszul, stanowiąc świetnie uzupełnienie stylizacji smart casualowych, biznesowych i eleganckich.

A jeśli chcesz wyglądać elegancko, ale niekoniecznie oficjalnie, to możesz założyć bosmankę do swetra. Lubisz kontrasty? W takim razie, taka kurtka będzie też świetnie wyglądać z bluzą i jeansami! Modne bosmanki mogą być gładkie - czarne, granatowe lub beżowe. Popularnością cieszą się również kurtki w kratę lub jodełkę.

Puchowa kurtka zimowa męska - klasyka w najlepszym wydaniu

Puchowe kurtki męskie zimowe to trend, który cieszy się popularnością od wielu sezonów i nadal nie wychodzi z mody. W tym roku absolutnym hitem są puchówki w wersji oversize oraz nieco dłuższe fasony, sięgające do kolan. Jeśli chodzi o kolorystykę, to choć nieśmiertelna czerń zawsze wygląda dobrze, to w tym sezonie projektanci proponują nam odrobinę szaleństwa, w postaci neonowych kolorów. Czerwień, żółć i kobalt to tylko niektóre propozycje, na które warto zwrócić uwagę. Puchowe kurtki charakteryzują się ciekawym designem, dobrą jakością i dbałością o najmniejsze szczegóły. Zakup tego typu okrycia wierzchniego można potraktować jako inwestycję na lata.

Szukasz klasyki, ale puchówki do ciebie nie przemawiają? Postaw na… skórę! Tak, w tym sezonie zimą nosimy skórzane kurtki, podszyte kożuchem w kontrastującym kolorze. Jeżeli chodzi o fasony, to najgorętszym trendem jest pilotka, nawiązująca swoim krojem do kurtki noszonej przez głównego bohatera filmu “Top Gun.” Tegoroczne propozycje są jednak nieco bardziej szykowne i eleganckie.