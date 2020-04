Poznaliśmy najdłużej żyjące kręgowce na świecie. To rekiny, które dożyją nawet 500 lat

Opisywany zwierzak zamieszkuje zimne, głębokie wody północnego Atlantyku i może dożyć co najmniej 272 lat - chociaż nowe badania sugerują, że być może dożywa nawet do swoich całkiem okrągłych 500. urodzin.

Oto najbardziej żywotne kręgowce na świecie

Badanie zostało opisane w miesięczniku "Science" przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze. Szef grupy, Julius Nielsen wypowiedział się na temat zaskakujących wyników ich pracy:

" Mieliśmy przypuszczenia, że te zwierzęta żyją naprawdę długo, ale nie spodziewaliśmy się, że osiągają aż tak sędziwy wiek. "

Przez ich mało zbadane terytorium życia i raczej skrytą naturę, wielkie rekiny są dla nas tajemnicą. Według wcześniejszych badań, ustalono, że rekiny grenlandzkie bardzo długo rosną - zaledwie centymetr w ciągu roku. To oznacza, że mają bardzo długie życie.

Zwykle wiek ryby można określić przez zawartość ich wewnętrznego ucha. Rekiny są natomiast specyficzne pod tym względem, ponieważ nie mają żadnych twardych tkanek - składają się w większości z chrząstek. Naukowcy znaleźli więc sposób na określenie wieku przez zaglądanie im do oczu.

W trakcie połowów Grenlandzkiego Urzędu Zasobów Naturalnych, naukowcy złapali przypadkowo 28 samic rekinów grenlandzkich. To okazało się być podstawą opisywanego badania. Jak tłumaczy Nielsen:

" Sekretem naszego badania jest to, że mieliśmy młode, stare, duże, średnie osobniki, dzięki czemu mogliśmy je dokładnie zbadać i porównać między sobą. "

Grenlandzkie rekiny mają specyficzną budowę oka, która powoduje, że ich soczewka rośnie w trakcie życia. Im starsze są, tym więcej warstw mają ich soczewki. Po usunięciu kolejnych warstw i dostaniu się do centrum oka mogli za pomocą datowania radiowęglowego określić, że dożywają co najmniej 272 lat.

Największy z badanych rekinów miał prawie 5 metrów długości i liczył sobie około 392 lat. Nielsen wyjawił, że nie byli do końca swojego wyniku pewni - na 95 procent rekin miał od 272 do 512 lat, więc postanowili uśrednić te pomiary. Co ciekawe - zwierzęta osiągają dorosłość seksualną dopiero, gdy przekroczą koło 4 metrów wielkości. To oznacza, że zaczynają się rozmnażać dopiero około 150 roku życia.

Naukowcy trochę nie rozumieją, dlaczego grenlandzkie rekiny żyją tak długo. Jednym z powodów jest na pewno życie w zimnym środowisku, co oznacza niską temperaturę ciała, powolny metabolizm, a także mniejsze obrażenia dla wewnętrznych organów. Reszta pozostaje ich rekinią tajemnicą.